Чому США, ЄС і G7 виступили проти блокади ОРДЛО?

Володимир Абаринов Письменник

Володимир Абаринов

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Існує відмінність причин такої позиції у Вашингтона і Брюсселя.

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Анализ позиции ЕС указывает на то, что в основе их оценки лежит принцип «инклюзивного подхода к гражданам Украины, проживающим на территориях, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия». Таким образом, их позиция лежит в плоскости 8 пункта Минских договоренностей: «Визначення модальностей повного відновлення соціально-економічних зв'язків, включаючи соціальні перекази, такі як виплата пенсій та інші виплати (надходження і доходи, своєчасна оплата всіх комунальних рахунків, відновлення оподаткування в рамках правового поля України). У цих цілях Україна відновить управління сегментом своєї банківської системи в районах, де є конфлікт, і, можливо, буде створений міжнародний механізм для полегшення таких переказів».

Позиция США делает акцент на энергетической безопасности. Однако в их позиции обращает на себя внимание то, что разрешение на пересечение линии разграничения относится к «прозрачному пересечению» и «законным товарам украинских компаний». Обращает на себя внимание то, что Вашингтон связывает вопрос отказа от блокады с ускоренным выполнением реформ в энергетическом секторе, которые должны по определению увеличить диверсификацию на рынке и повысить его надежность. В то же время в заявлении США также, но менее заметно, звучит тезис об «инклюзивности».

Таким образом, очевидно, что общим в позициях стран-партнеров в отношении блокады ОРДЛО, является намек на нарушение Минских соглашений со стороны Украины в случае продолжения таких действий.

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