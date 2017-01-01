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    Думки вголос

    Чому США, ЄС і G7 виступили проти блокади ОРДЛО?

    • Володимир Абаринов

      Письменник

    • Сьогодні, 19:25
    • Розсилка

    Існує відмінність причин такої позиції у Вашингтона і Брюсселя.

    Мовою оригіналу

    Анализ позиции ЕС указывает на то, что в основе их оценки лежит принцип «инклюзивного подхода к гражданам Украины, проживающим на территориях, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия». Таким образом, их позиция лежит в плоскости 8 пункта Минских договоренностей: «Визначення модальностей повного відновлення соціально-економічних зв'язків, включаючи соціальні перекази, такі як виплата пенсій та інші виплати (надходження і доходи, своєчасна оплата всіх комунальних рахунків, відновлення оподаткування в рамках правового поля України). У цих цілях Україна відновить управління сегментом своєї банківської системи в районах, де є конфлікт, і, можливо, буде створений міжнародний механізм для полегшення таких переказів». 

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    Позиция США делает акцент на энергетической безопасности. Однако в их позиции обращает на себя внимание то, что разрешение на пересечение линии разграничения относится к «прозрачному пересечению» и «законным товарам украинских компаний». Обращает на себя внимание то, что Вашингтон связывает вопрос отказа от блокады с ускоренным выполнением реформ в энергетическом секторе, которые должны по определению увеличить диверсификацию на рынке и повысить его надежность. В то же время в заявлении США также, но менее заметно, звучит тезис об «инклюзивности». 

    Таким образом, очевидно, что общим в позициях стран-партнеров в отношении блокады ОРДЛО, является намек на нарушение Минских соглашений со стороны Украины в случае продолжения таких действий.

    Джерело: блог Анатолія Бароніна
    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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