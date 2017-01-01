Кримська весна 2014 року. Як Росія розв'язала війну

Геннадій Афанасьєв Політв'язень, кримчанин

Геннадій Афанасьєв

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Геннадій Афанасьєв

Своєю несправедливістю і жорстокістю Росія посіяла насіння війни в родючу українську землю

Мовою оригіналу

Я был фотографом. Искал прекрасное. Моим кредо всегда была одна простая фраза: «Красивое то, на что смотришь с любовью». Смотрел на любое создание, осознавая, что оно уже от своей природы является прекрасным. Старался рассказать людям, что им не нужны модификации, чтобы быть лучше… Я любил людей, любил мир. Можно сказать, что был космополитом, который найдет общий язык с кем угодно и где угодно на этой планете. Но жить влекло всегда в одно место – в Украину. Но все мы космополиты отчасти, пока не приходит беда в наш дом. И тогда все изменяется. Тогда реальность событий раскрывает твои глаза на этот мир. И окружающие краски уже не столь радужные. Не столь умиротворяющие и радостные. Слишком много становится красного цвета…

9 марта 2014 года я был уже другим. Не тем, что раньше. Мир, который я любил, изменился. Уютная, спокойная жизнь превратилась в борьбу. Испытание, состязание, битву за выживание и сохранения собственной самоидентичности, земли и право называться Украинцем.

Да, моя жизнь стала другой. Люди, которым я дарил улыбки, теперь вызывали ненависть в сердце и оскал на лице. Я ощущал себя волком среди стада глупых овец, которых лживые пастухи погнали на убой – а они и рады стараться следовать. Среди тех, кто продался за дешевые обещания и популистические лозунги. Среди людей, которые носят «кандалы» на своих руках, путы в сердцах и умах. Они публично сжигали украинские флаги на улицах. Они выжигали украинские гербы, влитые в гранит. Они сбивали украинскую символику молотами и кувалдами. Они рушили все, что символизирует Украину. С ненавистью берсерка (воины, которые перед битвой приводили себя в состояние повышенной агрессии), с диким бешенством, с пеной у рта и ничего не видящими глазами. Овцы, которых ведут лживые пастухи на бойню.

Их души словно ощущали неминуемое будущее и бились в предсмертной агонии. Объявили охоту на ведьм. Похищали, пытали, истязали всех, кто не такие, как они. «Русская весна» началась со штурма военных баз и убийств украинских военных, в лесах на подснежниках лежали мертвые тела крымских татар и украинцев. Кровь, насилие и смерть – лицо современной России. В то время хотелось плакать от бессилия и злости. Но на самом деле не такими и бессильными мы были…



Мама поначалу отговаривала от участия в акциях протеста, митингах, от ночных дежурств и патрулирований. Мама боялась, ведь предвидела за всем этим задержание, арест и тюрьму. Бабушка плакала. А я был тем, кем должен быть. Гражданином своей страны. Украинцем. И моя семья была со мной. Никогда нельзя останавливаться и тем более – сдаваться. Ведь никто кроме нас.



В итоге квартира обвешена георгиевскими ленточками для бесполезной конспирации. Пятилитровые бочки с гречкой для украинских военных. Носки, мед, сигареты. Закупленные медикаменты на случай начала активной войны и припасенные противогазы на случай какой-нибудь химической или газовой атаки. Может и смешно, но кто знал, как могут повернуться события. Мы не были готовы к тому, что «старший брат» пойдет на нас войной и придет нас убивать.

Наступило Девятое мая. Праздник победы! День, в который из года в год нас приучали вместе с другими рабами идеи идти отдавать честь погибшим героям за лживые идеалы. Цветы. Салюты. Фронтовые сто грамм для всех возрастов… Прививание современного порочного мышления про то, как было хорошо «тогда», воспоминаний о былой славе. Жизнь в прошлом. Зомбирование – элемент российской стратегии.

Мой прадед тоже воевал. Он, как и многие, побывал в плену. В то время отдавать последние почести путем выстрела в спину из ружей НКВД было нормальным явлением. Ведь тогда, как и сейчас, если попал в плен, то ты враг народа, на тебе «клеймо» и ты уже всего лишь материал. Каждый год я стоял в «ленте памяти» с портретом своего деда, увековечивая его имя, имя человека, не получившего заслуженную почесть героя. Портрет. Лицо. Лик. В этом году я нес его среди сотен обличий побратимов, чтобы он смотрел на извращенный люд. Уверен, он был бы горд за меня, и как полвека тому назад, мой прадед смотрел бы с отвращением на эту серую масу обезволенных людей. Обвесившихся георгиевскими лентами и радующихся новой окуппации. Новому вторжению. Новому геноциду. Царствующий людоед незаконно захватил власть. Незаконно оккупировал украинскую землю. Мою Родину.

Совесть моя была чиста, а мысли трезвы, как никогда. Я шел свободным среди не свободных. В отличие от нечистого, отравленного общества вокруг меня, я знал, кем являюсь. Я знал, что мой дом и моя Родина – Украина. Так всегда было, есть и будет.

Та весна перевернула все мыслимые и немыслимые устои. Своей несправедливостью и жестокостью Россия посеяла семя войны в плодородную украинскую землю. Но дерево, которое из него выросло, навсегда уничтожит заразу с лица земли.

Джерело: Крим.Реалії

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