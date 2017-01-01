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    Думки вголос

    Що зробила Надія Савченко після звільнення?

    • Геннадій Афанасьєв

      Політв'язень, кримчанин

    • Сьогодні, 22:16
    • Розсилка
    Надія Савченко та бойовик ДНР
    Надія Савченко та бойовик ДНР

    Друзі, зовсім скоро річниця мого звільнення. Досі не віриться...

    Одночасно й весело та сумно. Бо Я розумію, що останній рік міг провести в камері-одиночці та що зараз по таких камерах тримають 48 політв'язнів.

    Останній рік Я дуже старався зробити те, що б їх стало менше. З успіхом чи ні, то не мені судити.

    Та ще один момент. Сьогодні рік як звільнили Надію Савченко. Дуже хочеться запитати, що зробила Надія за останній рік, але навіщо, ми і так все знаємо:

    • Поїздка в Москву, 
    • Голодування під АП паралельно з сэпарами в ЛНР/ДНР та депутатами ДержДумы РФ.
    • Побачення із сєпарамі в зоні АТО
    • Виступи в ПАР'Є з меседжем - «Сєпари тожє люді, мі жє братья»
    • Поїздка в гості к сєпарам.

    і т.д. і т.д. і т.д.

    Надія, а як же майданчик щодо звільнення політв'язнів який ти обіцяла створити при зустрічі нам в «Кримському Домі»? Ой, пробачай, що ж я таке дурне питаю, сєпари ж важливіші.

    Джерело: блог Геннадія Афанасьєва

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Надія Савченко бойовики на Донбасі сепаратизм обмін полоненими
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