Що зробила Надія Савченко після звільнення?
- Сьогодні, 22:16
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Розсилка
Друзі, зовсім скоро річниця мого звільнення. Досі не віриться...
Одночасно й весело та сумно. Бо Я розумію, що останній рік міг провести в камері-одиночці та що зараз по таких камерах тримають 48 політв'язнів.
Останній рік Я дуже старався зробити те, що б їх стало менше. З успіхом чи ні, то не мені судити.
Та ще один момент. Сьогодні рік як звільнили Надію Савченко. Дуже хочеться запитати, що зробила Надія за останній рік, але навіщо, ми і так все знаємо:
- Поїздка в Москву,
- Голодування під АП паралельно з сэпарами в ЛНР/ДНР та депутатами ДержДумы РФ.
- Побачення із сєпарамі в зоні АТО
- Виступи в ПАР'Є з меседжем - «Сєпари тожє люді, мі жє братья»
- Поїздка в гості к сєпарам.
і т.д. і т.д. і т.д.
Надія, а як же майданчик щодо звільнення політв'язнів який ти обіцяла створити при зустрічі нам в «Кримському Домі»? Ой, пробачай, що ж я таке дурне питаю, сєпари ж важливіші.
Джерело: блог Геннадія Афанасьєва