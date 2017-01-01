Чорне золото для Білої Русі

Кямран Агаєв Політолог

Кямран Агаєв

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Нафтовий урок Союзної Держави

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Союзное Государство России и Беларуси является уникальным и весьма странным государственным образованием. Оно начало формироваться в середине 90-х годов в качестве первой попытки по реализации реанимированных имперских устремлений Москвы после весьма короткого демократического периода.

Определенным кругам тогдашней России, мечтавшим о восстановлении царско-советской империи, очень импонировал своими популистскими, советскими партийно-хозяйственными взглядами новоизбранный президент Беларуси, бывший замполит и директор совхоза А. Лукашенко. Между тем эти взгляды носили явно меркантильный характер и были направлены прежде всего на обеспечение своей зарождавшейся авторитарной власти, длящейся уже свыше 20 лет. С другой стороны, союз с Ельциным был необходим батьке Лукашенко для решения экономических проблем, рассматривая Россию в качестве поставщика остро необходимого углеводородного сырья по ценам ниже мировых.

Воцарившемуся в Кремле чекистскому режиму во главе с Путиным на первых порах также был необходим неосоветской демагог Лукашенко для реализации своих сомнительных великодержавных устремлений. Вместе с тем новоявленный кремлевский православный чекист оказался не просто не менее авторитарным и меркантильным по сравнению с белорусским визави, но к тому же еще и клептократическим по сути. Это и определило начало проблем в Союзном Государстве России и Беларуси.

Апофеозом этих накопившихся проблем стал нынешний газово-нефтяной кризис между Россией и Беларусью. Приостановка поставок российской нефти из-за долгов Минска за потребленный природный газ стало причиной резкого антироссийского демарша Лукашенко на пресс-конференции 3 февраля в Минске. Выпад Лукашенко был совершенно не похож на выступление «союзника по единому государству». Более того, батька сообщил, что в ответ на ограничение поставок нефти со стороны России Белоруссия подала в суд, что фактически выглядит нонсенсом, прямым вызовом Путину и дискредитацией самой идеи Союзного Государства.

Не напоминает ли российско-белорусский энергетический спор и нефтяное давление на Лукашенко длительный газовый шантаж Москвы против Киева, с обвинениями в краже российского сырья из экспортных трубопроводов, проходящих по территории Украины? Газовая «тематика» во многом способствовала антиукраинским настроениям в российском обществе, подогревалась лживой пропагандой о якобы «фашизации» Украины и фактически привела к агрессии против этой страны с отъемом Крыма и разрушением Донбасса.

В итоге украинские власти полностью отказались от российского газа и свои потребности покрывают за счет реверсных поставок из восточноевропейских стран. Путин же пытается окончательно лишить Украину транзитного статуса путем реализации проектов поставок газа в Европу в обход этой страны — «Северный поток-2» и « Турецкий поток».

Сейчас Лукашенко пытается продемонстрировать Путину, что и Беларусь может существовать без российской сырой нефти. Он ранее уже заявлял, что белорусские нефтеперерабатывающие предприятия смогут обойтись без российской нефти, хоть это, по его словам, и будет непросто. Батька в своем выступлении 3 февраля особо подчеркивал, что «свобода и независимость — это очень рентабельно и это не оценивается никакими деньгами и цифрами».

В частности, речь шла об альтернативных закупках и даже о ведении белорусскими компаниями собственной добычи в таких странах, как Венесуэла, Канада и тот же Иран. Так, в начале 2010-х Белоруссия, находящаяся тогда в процессе очередного энергетического спора с Россией, закупала нефть у Венесуэлы несмотря на то, что поставки из Латинской Америки оказались вдвое дороже российских.

Несколько дней назад зарубежные и российские СМИ передали новость агентства Reuters со ссылкой на источники среди нефтетрейдеров о том, что белорусская «БелОйл» заключила с Национальной иранской нефтяной компанией (NIOC) контракт на поставку 80 тыс. тонн иранской нефти. Маршрут поставок пока не известен, но, как сообщало Reuters, сырье из Ирана может быть сначала доставлено до украинской Одессы на Черном море, либо до Вентспилса (Латвия) на Балтийском и уже после этого железнодорожным транспортом пойдет в Белоруссию. Однако подтверждения этой новости ни со стороны белорусской, ни со стороны иранской компании не последовало.

Тем не менее вскоре все стало на свои места: 18 февраля на официальном сайте National Iranian Oil Company (NIOC) появилось сообщение о том, что Беларусь купила 600 тыс. баррелей иранской нефти (81,3 тыс. тонн — подсчет автора). «Белоруссия приобрела 600 тыс. баррелей иранской легкой и тяжелой сырой нефти у Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) для отгрузки в феврале», — говорится в пресс-релизе компании. Отмечается, что это первая покупка иранской нефти республикой после отмены международных санкций против Тегерана в прошлом году.

Таким образом, предварительное сообщение Reuters подтвердила иранская NIOC, с незначительным количественным расхождением, что свидетельствует о том, что Лукашенко серьезно настроен на диверсификацию источников импорта нефти и готов идти на экономические потери. Поэтому рассматривать этот шаг как очередной блеф белорусского лидера, направленного на изменение позиции Кремля, как утверждают многие аналитики, думается, нет оснований.

Вместе с тем Лукашенко только в начале пути по реализации своих заявлений относительно отказа от российской нефти. В количественном отношении ему сложно будет заместить поставки нефти из России, которые составляют порядка 12 млн тонн в год, другими источниками, даже Ираном, заинтересованным в наращивании своего постсанкционного экспорта. Меркантилизм батьки, желание править вечно, его односторонняя нефтяная завязка на Россию в итоге сыграли с ним злую шутку. Хотя руководители государственной компании по переработке нефти «Белнефтехим» подчеркивают, что «концерн занимается выполнением поручения главы государства по диверсификации поставок нефти».

Следует отметить, что официальной реакции Москвы на последние события вокруг закупок Беларусью иранской нефти и деятельностью белорусских энергетических компаний по выполнению поручений Лукашенко пока не последовало. В Кремле уверены что, текущие неминуемые потери белорусского бюджета от закупок нефти из нероссийских источников и нехватка нефтепродуктов заставят «непокорного» батьку более реально смотреть на отношения с Россией.

Эти потери белорусская сторона пытается возместить повышением тарифов на транзит российской нефти в Европу. В прошлом году Минэкономики Беларуси своим постановлением увеличило на 10,4% тарифы за перекачку российского сырья по нефтепроводам, проходящим по территории страны. Минск рассчитывает, что таким образом подорожание транспортных услуг негативно скажется на конкурентоспособности российской нефти в Европе, где на нее и без того сильно давят саудовские и иранские поставщики.

Между тем, не следует исключать того, что если импульсивный батька слишком далеко зайдет в отношениях со своим «партнером» по Союзному Государству, то многоопытный Путин своими чекистскими приемчиками, наряду с сокращением поставок нефти, начнет осуществлять долгосрочный сценарий по прокладке нефтепроводов в обход Беларуси и лишению ее таким образом транзитных платежей по транспортировке российской нефти в Европу. Сценарий, который уже осуществляется в отношении газовых транзитных возможностей Украины.

Всей этой позорной возни вокруг нефти не было бы, если бы так называемое Союзное Государство России и Беларуси создавалось бы на демократических началах, а не на идеологически ангажированных, меркантильных принципах, осуществляемых пожизненными правителями. И это главный урок для других постсоветских структур, создаваемых Кремлем и его сателлитами.

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