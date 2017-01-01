Домробітниці в обмін на зброю

Кямран Агаєв Політолог

Кямран Агаєв

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Про візит до Росії президента Філіппін

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Прерванная поездка в Москву президента Филиппин Р. Дутерте из-за обострения ситуации в его стране тем не менее не перечеркивает того факта, что Москва приобретает еще одного «партнера» из числа международных изгоев. По горькой иронии именно «Исламское государство», на борьбу с которым Дутерте собирался просить у Путина оружие, сорвало пятидневный визит представительной филиппинской делегации в Россию: бойцы ИГ напали на остров Минданао и заняли большую его часть с многочисленными жертвами.

Все же встреча Путина с Дутерте состоялась. Хозяин Кремля не мог не встретиться с одиозным азиатским деятелем, который якобы собирается коренным образом изменить вектор своей внешней политики и «переориентироваться на Россию и Китай». Путин срочно вернулся из Краснодара в Москву и провел переговоры с филиппинцем поздно вечером 23 мая.

Отметим, что перед поездкой в Москву президент Филиппин дал интервью российским журналистам. Комментируя отношения с США, он подчеркнул: «Мы покупали американское оружие, чтобы поддерживать геополитический баланс. Тем не менее США навязывали нам свои требования: права человека и так далее». Он заявил, что Филиппинам не нравились подобные действия Вашингтона, поэтому было принято решение больше не покупать вооружения в США.

На встрече в Кремле Дутерте начал «с места в карьер», когда откровенно сказал о том, что «наша страна нуждается в современных образцах вооружений. У нас были определённые заказы в США, но сейчас там ситуация не очень гладкая. Нам нужно современное оружие, чтобы сражаться с ИГИЛ, чтобы сражаться с их подразделениями и группировками. Мы, я лично приехал для того, чтобы заручиться Вашей поддержкой и просить Вашей помощи».

Трудно припомнить, чтобы лидер иностранного государства так бесцеремонно просил военную помощь у России, что выглядит весьма подозрительно и заставляет сомневаться в искренности заявления Дутерте журналистам о том, что «во всем мире можно доверять только России и Китаю». Кроме того, не следует забывать и о том, что Филиппины, как и многие другие страны, часто декларируют об укреплении связи с Россией и Китаем, чтобы вызвать ревность США и выторговать для себя условия получше. Осенью 2016 года сенат США наложил вето на поставку Маниле крупной партии автоматических винтовок из-за нарушений прав человека во время войны с наркоторговцами в этом азиатской стране.

Хотя российско-филиппинские переговоры были прерваны по объективным причинам, все же кремлевский чекист и его окружение вряд ли упустят потенциального покупателя российской военной продукции — важнейшего по значимости источника валютных поступлений после нефти и газа. Более того, Путину (его психотипу) импонирует тот факт, что Дутерте выглядит «решительным» главой государства, хоть и на словах, но все же бросившим вызов «всемирному гегемону».

Импульсивный филиппинский президент, так же как и его российский коллега, никогда не лезет в карман за словом. Он не раз оскорблял Барака Обаму, «требуя к себе уважения», одновременно рассыпался в комплиментах Путину. Многие наблюдатели не без оснований считают, что Дутерте — одна из зловещих и эпатажных фигур современной международной политики. Бывший губернатор и мэр провинции Давао, кумир бедноты, он сделал себе имя на борьбе с наркоторговлей, которую он вел, не гнушаясь никаких методов. Верные ему вооруженные подразделения объявили охоту на наркоторговцев, убивая их без суда и следствия.

И вот с таким «крутым парнем» из Юго-Восточной Азии, переполненной противоречиями и конфликтами, Путин собирается выстраивать очередной антизападный, антиамериканский альянс. Не обращая при этом внимания на реверансы Дутерте и в сторону Трампа, что свидетельствует о вероятности в любой момент разворота Филиппин на прежние «американские» рельсы. Относительно персоны Трампа новоявленный «друг» Путина в частности, заявил: «Иногда он позитивно оценивает мои шаги. Наши мнения совпадают». Кроме того, из интервью российским журналистам видно как Дутерте проявил заботу о Трампе, отметив, что поскольку права американского лидера ограничены Конгрессом, ему приходится сталкиваться с различными трудностями.

Даже если Дутерте собирается переориентировать обеспечение своих вооруженных сил на Россию, не приведет ли это к банальному обращению за кредитованием предстоящих сделок по ВТС. Филиппины традиционно считаются неплатежеспособным государством с огромным размером внешнего долга. Нужно ли Кремлю, испытывающему сейчас серьезные финансовые трудности, плодить еще одного «союзника» с политически ангажированными долгами, которые, как показывает прежний советский опыт, фактически оказываются невозвратными?

Путин, видимо, рассчитывает нарождающееся ВТС с Филиппинами балансировать развитием торгово-экономических связей. Это видно из его слов, сказанных в Кремле в обращении к филиппинскому гостю: «У нас пока, к сожалению, не очень большой уровень товарооборота, но в начале этого года он начал восстанавливаться, вырос сразу на 25 процентов. У нас много перспективных, интересных направлений, включая энергетическое машиностроение, транспортную инфраструктуру, энергетику и, конечно, возможное сотрудничество в области военно-технического взаимодействия».

Учитывая хроническую военно-политическую нестабильность на Филиппинах, а также низкий международный рейтинг ее платежеспособности, «перспективные и интересные направления» торгово-экономического сотрудничества с этой страной останутся благими намерениями. Даже если и будут подписаны соответствующие соглашения и контракты.

Наиболее вероятным представляется увеличение притока в Россию филиппинских домработниц и нянек, которые уже многие десятилетия работают в состоятельных домах Ближнего Востока, Японии и Европы. Кстати, в Москве все чаще можно увидеть филиппинских девушек, гуляющих с местными детьми.

Джерело: Каспаров.ру

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