Хімічний Асад

Кямран Агаєв Політолог

Кямран Агаєв

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Трамп, на відміну від Обами, піддався на черговий фінт Лавро-Путіна

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Ракетный удар США по сирийской правительственной базе за применение Асадом химического оружия может показаться справедливым возмездием с моральных и гуманитарных позиций. Однако, с политической и международно-правовой точек зрения, думается, что это подарок Путину и его ястребиному окружению.

Ведь хорошо известно, что в сознательном, бессмысленном противостоянии с цивилизованным миром Путин действует по принципу «чем хуже, тем лучше». Он делает все, чтобы постоянно расширять перечень вопросов и проблем, по которым с ним, дескать, считались бы и разговаривали мировые лидеры: от Украины и Сирии до других актуальных политико-экономических и энергетических тем.

Со своим примитивным чекистским мышлением он постоянно ищет дополнительные поводы для проявления своего якобы ущемленного великодержавно-воровского самолюбия, которое боком выходит стране и населению. Лишний повод дает ему на этот раз Трамп своим поспешным ракетным ударом. Понятно, что необходимо защищать детей от бесчеловечной химической атаки, но не принципу «око за око».

Барак Обама, между прочим, делал все, чтобы Путин все глубже и глубже увязал в Сирии и становился объектом не военного возмездия а, прежде всего, международного осуждения. Даже если эта политика кому-то не нравилась, все же она демонстрировала, что США и Россия принципиально расходятся в вопросе сирийского урегулирования и продолжения бессмысленной войны. Обама в 2013 году воздержался от военной операции в ответ на применение Асадом химоружия, заставив Москву и Дамаск пойти на фейковое уничтожение этого оружия, чтобы еще раз продемонстрировать мировому сообществу лживое лицо и истинные цели Путина в Сирии.

Трамп же ракетным ударом фактически поставил себя на одну доску с российским агрессором, что с одной стороны, дает Кремлю лишь возможность чтобы вновь «поставить все с ног на голову». Песков уже успел нагло и лицемерно заявить о том, что, по мнению президента РФ, авиаудар по базе в Сирии является «агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права, причем под надуманным предлогом».

С другой стороны, нынешние действия Трампа, одобренные другими странами, прямо и опосредованно вовлеченными в сирийский конфликт – Турцией, Саудовской Аравии, Израилем – могут лишь привести к эскалации конфликта и расширению военной составляющей урегулирования. Между тем шестилетнее противостояние в Сирии, масштаб жертв и разрушений показали, что военного решения этой проблемы не существует. Она должна решаться в международно-правовом поле, с упором на четкое определение причин возникновения и затягивания гражданской войны в Сирии. Пора уже переходить от слов к делу и создать наконец-то Международный трибунал по военным преступлениям и преступлениям против человечности в Сирии, о необходимости которого говорил бывший Генсек ООН Пан Ги Мун на заседании Генассамблеи ООН в сентябре 2015 года.

Пора также уже озвучить то, чего почему-то многие в мире, включая ООН, избегают: именно авантюристическая политика Путина совместно с Ираном по поддержке Асада предопределила затяжной характер сирийского конфликта и коренное изменение соотношения сил внутри антиправительственной оппозиции, что привело к совершенно другому сценарию развития событий.

Объективно Асад должен был повторить судьбу одного из своих пожизненных коллег в регионе – Бен-Али, Мубарака, Каддафи, Аль-Салеха, так как основными требованиями оппозиции были: отставка президента, отмена (действовавшего с 1962 года) режима чрезвычайного положения и проведение в стране демократических преобразований. Причём эти требования поддерживались извне аравийско-турецким альянсом, что должно было быстро предопределить печальную судьбу Асада.

Из-за раскола в рядах повстанцев позиции Свободной сирийской армии (ССА) – главного оппонента режима – существенно ослабли и светская оппозиция отошла на второй план. Ведущую роль в противостоянии правительственным силам стали играть различного рода исламистские группировки, среди которых наиболее боеспособными являются террористические организации «Фронт ан-Нусра» (местное отделение Аль-Каиды) и «Исламское государство» (ИГ).

Стремительное наступление ИГ и захват террористами значительных территорий Сирии и Ирака летом 2014 года стал поводом для начала военных операций США и ее союзников, которые с сентября 2014 года стали наносить авиудары по позициям исламистов в Сирии. Таким образом, администрация Обамы пыталась исправить ошибки прежней администрации Буша, во многом способствовавшей усилению исламистского тренда в регионе из-за вторжения в Ирак в 2003 году.

Курс Кремля на затягивание сирийского конфликта, вызывающее отношение Путина и его окружения к политике прежней администрации США на Ближнем Востоке и в Сирии, неадекватное поведение Трампа, обратившегося к «Томагавкам», могут привести к противостоянию двух стран, подобному тому, что СССР уже пережил в эпоху «холодной войны» и «афганскому варианту» в Сирии.

Не исключено, что «Томагавки» могут выступать и тактическим инструментом в решении накопившихся проблем в двусторонних американо-российских отношениях накануне визита госекретаря Тиллерсона в Москву. Если это так, то ни о каком справедливом возмездии и защите сирийских детей говорить не приходится. Скорее, печальная судьба Сирии будет находиться в руках этих двух маньяков с берегов Потомака и Москва-реки.

Представляется, что выход из сирийской головоломки, из создавшегося лабиринта лежит на путях безусловного ухода внерегиональных игроков из Сирии, прихватив с собой Асада, и безоговорочного вывода иностранных воинских подразделений и российских баз. И привод в Международный трибунал всех тех, кто пытался все эти шесть лет «решать» судьбу сирийского народа.

Джерело: Каспаров.ру

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