Іранський «подарунок» Путіну

«Большой сатана» переходит в атаку

С первыми указами и действиями новоизбранного президента США Д. Трампа начинает постепенно проясняться его ближневосточная политика, которая вряд ли прибавит эйфории его поклонникам в России. В первую очередь это касается «наезда» команды Трампа на Иран, с которым в последние годы Кремль развивает сомнительный конъюнктурный альянс на антизападной платформе.

Прежде всего своим указом о защите американцев от терроризма, предусматривающим запрет на въезд иранским гражданам в течение 90 дней, Трамп дал ясно понять Тегерану, что рассматривает Иран в одном ряду со странами, представляющими террористическую угрозу. Между тем, этим указом иранская проблематика администрации США не ограничилась.

Как передает Reuters, после испытаний Тегераном 29 января баллистической ракеты, которое стало первым при новом президенте США, Вашингтон объявил «официальное предупреждение» властям Ирана. Так, советник президента по национальной безопасности Майкл Флинн заявил, что Белый дом «официально предупреждает» Иран в связи с «дестабилизирующими действиями» Тегерана в регионе, в том числе из-за испытаний баллистических ракет.

Испытания баллистической ракеты, которые произошли в минувшие выходные, нарушают положения резолюции Совбеза ООН, отметил советник. Флинн также раскритиковал администрацию предыдущего президента США Барака Обамы за то, что она не нашла «адекватного ответа на злонамеренные действия Тегерана».

В свою очередь, Трамп пообещал не быть добрым с Ираном «играющим с огнем». На своей странице в Twitter 3 февраля он написал: «Иран играет с огнем, они не ценят, как “добр” был к ним президент Обама. Я не таков!» – Iran is playing with fire – they don't appreciate how «kind» President Obama was to them. Not me! – Donald J. Trump (@realDonaldTrump)

Вслед за предупреждениями со стороны американских официальных лиц Минфин США 3 февраля объявил о расширении санкций против Ирана в ответ на испытания Исламской республикой баллистической ракеты. Это следует из сообщения, размещенного на сайте Минфина США. В санкционный список вошли 13 физических лиц и 12 организаций. В частности, под санкции попали некоторые компании из Ирана, а также Китая, Ливии и ОАЭ.

Сигнал иранским муллам последовал и со стороны министра обороны США Джеймса Мэттиса, который назвал Иран одним из главных спонсоров мирового терроризма. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, состоявшейся в Токио после его встречи с японским коллегой Томоми Инадой. «Что касается проблемы Ирана, то это государство является одним из главных спонсоров мирового терроризма. Нам необходимо донести это до Ирана», – пояснил Мэттис. При этом глава оборонного ведомства США не считает необходимым «увеличивать американское военное присутствие на Ближнем Востоке в связи с проблемой Ирана», сообщают СМИ.

Итак, налицо открытое давление на Тегеран со стороны новой американской администрации. Без преувеличения можно сказать, что это самый резкий выпад против теократического правящего режима с времен так называемой «исламской революции» в Иране и разрыва отношений с США, положивших начало враждебности между двумя странами, продолжающейся без малого сорок лет. Америка, названная основателем Исламской республики Иран имамом Хомейни «Большим сатаной» (Шейтан-э бозорг) является врагом номер один и антиамериканизм продолжает оставаться одним из краеугольных камней шиитской пропаганды по консолидации населения страны вокруг правящего режима.

За этот период находившиеся в Белом доме президенты по разному решали иранскую дилемму – от растерявшегося Картера, неудачно пытавшегося в апреле 1980 года военной операцией освободить американских дипломатов, захваченных в качестве заложников в Тегеране до миролюбивого Обамы, решившегося на международную сделку по иранской ядерной программе под эгидой МАГАТЭ в июле 2015 года.

Нынешняя администрация США не скрывает того факта, что заключенное с Ираном соглашение по ядерной программе является крайне несовершенным. Серьезные намерения пересмотреть это соглашение вкупе с разрастающимся «пакетом претензий» к Тегерану говорит о том, что наступает новый этап американо-иранского противостояния и увеличивается вероятность того, что Трамп приступит к «разборкам» с иранскими аятоллами, не исключая и силовых вариантов.

Даже если и Трамп воздержится от прямого столкновения с Ираном, начатая им активная антииранская кампания направлена на сдерживание иранской активности по многим направлениям, которыми отмечено последнее время и, прежде всего, в Сирии, где Тегеран намерен создать прочный шиитский форпост для продолжения соперничества с суннитскими монархиями, прежде всего с Саудовской Аравии. В итоге вынудить Иран пойти на уступки с точки зрения интересов США и их союзников в регионе , а также в вопросе о поддержке вооруженных групп на Ближнем Востоке.

Связывание американцами рук Ирану конечно же не в интересах Кремля и создаёт Путину массу проблем, прежде всего с точки зрения налаживания контактов с Трампом, с которым связывают большие надежды на преодоление полуизолированного положения и отмены санкций. Видимо в Кремле не ожидали такого резкого выпада со стороны команды Трампа относительно Ирана, с которым Москва намерена выстраивать альянс в регионе с привлечением Эрдогана. Кроме того в Иране имеются серьезные интересы у российских нефтегазовых компаний, «Ростатома», а также налажено военно-техническое сотрудничество. Эскалация конфликта между Вашингтоном и Тегераном могут нарушить планы Путина по реализации многих договоренностей с иранской стороной по всем этим вопросам, прежде всего по Сирии.

Поэтому иранское досье станет для Путина дополнительным балластом в предстоящих встречах и обсуждениях с Трампом накопившихся вопросов. Кремлевскому чекисту уже будет не до привычных любимых «приемчиков» и придется приложить немало усилий, чтобы противостояние США-Иран не стало полноформатным. Если же в Тегеране почувствуют, что Путин и Трамп будут договариваться в том числе и за счет Ирана, то аятоллы непременно вспомнят и про «Маленького сатану».

Но это лишь первый «подарок» от американского любимчика всея Руси, за которым последуют другие сюрпризы, после чего в окружении Путина все чаще будут с ностальгией вспоминать Обаму-«чмо».

