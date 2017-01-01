Ліки від Трампофлебіту

Кямран Агаєв Політолог

Кямран Агаєв

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Трамп, «Південний газовий коридор» і російський газ

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Практические дела новоизбранного президента США, как ни парадоксально, являются ни чем иным, как лекарством от недавно поразившей большинство в России болезни под названием «трампофлебит». Неожиданные для Кремля заявления Трампа и его команды по различным вопросам, прежде всего внешней политики, наряду с другими мерами, объективно будут способствовать преодолению этой «закупорки» российского общественно-политического сознания. И уже совсем скоро, Трамп займет свое «достойное» место в привычном для путинской России антиамериканском раскладе на государственном и бытовом уровнях.

В частности, первые шаги новой американской администрации в международной энергетической деятельности вряд ли прибавят оптимизма путинистам, заразившимся «трампофлебитом». Речь идет о том, что, несмотря на смену президента, Соединенные Штаты продолжат проводить политику, которая подразумевает максимальное ограничение поставок российского газа в Европу.

Об этом заявила в Баку на встрече с И. Алиевым заместитель советника госсекретаря США по энергетической дипломатии Робин Данниган. Она принимала участие в Третьем заседании на министерском уровне Консультативного совета «Южного газового коридора» (ЮГК), состоявшемся в столице Азербайджана 23 февраля. По словам американского дипломата, правительство Дональда Трампа продолжит оказывать поддержку газотранспортному проекту «Южный газовый коридор», призванному снизить зависимость Европы от поставок российского газа.

Следует отметить, что в заседании совета ЮГК, наряду с представителем Госдепартамента США, приняли участие вице-президент Европейской Комиссии по энергетике М. Шефчович, министры энергетики и экономики Турции, Грузии, Италии, Греции, ряда балканских стран, а также руководители крупнейших европейских энергетических компаний, занятых в разработке каспийских месторождений.

По итогам заседания Консультативного совета «Южного газового коридора» участниками встречи была подписана совместная декларация, говорится в сообщении министерства энергетики Азербайджана, распространенном в пятницу. Декларацию подписали представители Азербайджана, Албании, Болгарии, Грузии, Греции, Италии, Турции, Хорватии, Черногории, Великобритании, США и вице-президент Европейской комиссии.

Согласно декларации, участники проекта ЮГК поддерживают начало переговоров по поставкам в Европу дополнительных объемов газа по данному коридору. «Участники заседания начнут оценку дальнейшего развития проекта, включая будущие объемы, новые соединительные газопроводы и дополнительные рынки», – говорится в документе.

Мегапроект «Южный газовый коридор» объединяет несколько газопроводов: действующие Южнокавказский газопровод, Баку-Тбилиси-Эрзерум, строящиеся Трансанатолийский (ТАNAP) и Трансадриатический(TAP) газопроводы, предназначенные для поставок газа из Каспийского региона в Европу в обход России, а также перспективные проекты, предусматривающие доставку европейским потребителям сырья из близлежащих стран Ближнего и Среднего Востока, включая прежде всего Иран.

Важнейшие составные части ЮГК – ТАNAP и TAP, соединившись на турецко-греческой границе, будут обеспечивать доставку 16 млрд. кубометров газа с месторождения «Шах-Дениз» на юг Италии, через территории Греции, Албании и по дну Ионического моря. Первый газ должен достичь Италии в 2020 году.

Общие затраты по проекту ЮГК, включая инвестиции в разработку второй очереди каспийского месторождения «Шах-Дениз», оцениваются примерно в $40 млрд. У TANAP и TAP есть конкретные акционеры и источники финансирования. В частности, 16 января этого года было подписано соглашение между Всемирным Банком и правительством Азербайджана о выделении займа в 400 млн.долл. на завершение строительства TANAP.

Важно отметить, что в связи с известными трудностями по реализации многострадального проекта «Nabucco» свою поддержку «Южному газовому коридору» выразил Брюссель, – Марош Шефчович неоднократно называл проект ключевым для энергобезопасности Европы.

Как заявила в своем выступлении на заседании Робин Данниган, новое правительство США также озабочено энергетической безопасностью ЕС, и в этом контексте придает особое значение проекту «Южный газовый коридор». Она подтвердила свои слова сказанные накануне в ходе встречи с И. Алиевым, где обсуждались вопросы по проекту и было отмечено, что Вашингтон, и в дальнейшем, будет оказывать поддержку ЮГК.

Однако поддержка на словах мегапроекта ЮГК мало что дает в плане составления конкуренции поставкам российского газа в Европу, где пока его доля находится на уровне 30-32%. С точки зрения сопоставления с поставками из России ЮГК пока не выдерживает критики. Для сравнения, в рекордном для «Газпрома» 2016 году Россия поставила в дальнее зарубежье (ЕС и Турция) 179,3 млрд. кубометров. Подключение в перспективе к «Южному газовому коридору» других поставщиков, в частности Ирана с его крупнейшими в мире запасами газа, с учетом антииранской позиции Трампа становится теперь проблематичным.

Поэтому, если администрация Трампа заявляет о преемственности энергетической политики, она должна интенсифицировать поддержанную Б. Обамой добычу сланцевого газа и расширение, начатой в прошлом году, практики поставок в Европу сжиженного природного газа (СПГ). Напомним, что в апреле 2016 года в Португалию прибыл танкер со сжиженным природным газом из США. Это была первая партия газа, которую американские производители начали поставлять на европейский рынок, писал тогда The Wall Street Journal. 300-метровый газовоз Creole Spirit доставил СПГ, покупателем которого стала португальская компания Galp Energia.

США начали продавать за границу газ, добываемый в районе Мексиканского залива, в феврале 2016 года. Техасская Cheniere Energy отправила первую партию в Бразилию, а затем в страны Азии. Бум сланцевого газа изменил ситуацию на рынке энергетики в США, и, как ожидается, страна станет чистым экспортером газа в 2017 году, отмечало издание.

Прогноз The Wall Street Journal оказался в целом верным. По сообщениям европейских энергетических источников, с середины января по конец февраля этого года Евросоюз резко увеличил закупки американского газа. В последние полтора месяца в Европу пришло четыре танкера (три партии закупила Испания, одну – Португалия). Подчеркивается, что в прошлом году Штаты направили в Европу лишь три танкера за все 12 месяцев.

Если Обама к ограничению российского трубопроводного газа в Европе подходил с позиций общей стратегии сдерживания агрессивного курса России, особенно после украинских событий, то у Трампа, как бизнесмена, очевидно, присутствуют и другие интересы. Это дает основание предположить дальнейшее увеличения поставок СПГ из США в Европу. А это означает, что американские поставщики будут все больше конкурировать с «Газпромом». Cheniere подписала долгосрочные контракты с рядом европейских газовых компаний, в том числе с британской BG Group, которая была приобретена ранее в этом году корпорацией Royal Dutch Shell, а также с испанской Gas Natural. Это может сказаться на многих характеристиках развития европейского рынка, прежде всего на его ценовой составляющей.

Несмотря на бравурные речи главы «Газпрома» А. Миллера, российского газового монополиста в итоге заставят немного подвинуться на рынках Европы. Ведь не зря Данниган говорила о том, что Россия может оставаться основным поставщиком газа в ЕС, но должна поставлять топливо на конкурентной основе.

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