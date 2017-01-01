Лівійські граблі, або Навіщо Путіну «маршал» Хафтар?

Кямран Агаєв Політолог

Кямран Агаєв

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Командувач національною армією Лівії генерал Халіфа Хафтар

Останнім часом в західних і арабських ЗМІ почастішали публікації, присвячені активізації путінського режиму в Лівії, де ставка робиться на командувача так званої «Лівійської національної армії», яка контролює схід країни, чи то генерала, то чи маршала Хафтара.

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Халифа Хафтар – довольно мутная политическая личность. Этот бывший соратник покойного лидера Джамахирии, который из-за расхождений с ним уехал в США и около 20 лет посвятил борьбе с Каддафи. Хафтар поселился в Вирджинии, где, как известно, находится штаб-квартира ЦРУ, что дает основание, в частности, саудовскому каналу Аль-Арабия утверждать, что беглый ливиец сотрудничал с американскими спецслужбами.

Между тем, тогда как связи с американцами у маршала сохраняются и развиваются уже около 20 лет, отношения между ним и Москвой только в прошлом году вышли на новый уровень постоянных консультаций и встреч. Только за последние полгода он и его сторонники не раз побывали в Москве и провели встречи на высоком уровне.

Несмотря на скудность информации российского официоза, которая сопровождала первую встречу Хафтара с Лавровым, Шойгу и Патрушевым в июне прошлого года, зарубежные издания считают, что обсуждались вопросы снабжения армии Хафтара российским оружием. Во время визита Хафтара в Москву в ноябре 2016 года он вновь встречался с вышеперечисленными лицами. В своем комментарии информационному агентству «Спутник» он заявил, что многие ливийские военные эксперты учились в России, однако в будущем, когда будет снят запрет на импорт вооружений, нам будет поступать современное оружие и в связи с этим нам потребуется помощь российских военных специалистов.

Не прошло и недели с ноябрьского визита Хафтара, как в Москве побывал спикер ливийского парламента Акила Салех и также встретился с Лавровым и Патрушевым. Тот самый Салех, который единолично присвоил генералу Хафтару звание «фельдмаршала». После этих встреч спикер МИД РФ Захарова отрицала, что целью визита была просьба предоставить оружие. Как писала лондонская арабоязычная «Аль-Хаят», он рассказал о существовании якобы новой «дорожной карты» политического урегулирования, которая будет являться альтернативой соглашению, подписанному в Схирате в декабре 2015 г. и реализуемому правительством национального согласия.

Апофеозом заигрывания Москвы с Хафтаром стало посещение маршалом 11 января авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» в ливийском порту Тобруке. Российские пропутинские СМИ единодушно сообщали о визите ни много ни мало «высокого гостя». А Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ отрапортовал, что глава ведомства Шойгу обсудил в ходе видеоконференции с командующим Ливийской национальной армией маршалом Халифой Белкасимом Хафтаром «борьбу с терроризмом на Ближнем Востоке».

Демонстративный заход российских кораблей в Тобрук и нахождение на авианосце одного из лидеров противоборствующих ливийских группировок следует воспринимать как сигнал Западу о том, что наряду с действиями в Сирии Кремль не прочь закрепиться еще в одном районе Средиземноморья. И это несмотря на то, что в стране отсутствует централизованная власть, а заключение сепаратных сделок с частью ливийского политистеблишмента за спиной других влиятельных игроков ведет лишь к ослаблению возглавляемого Фаизом Сараджем международно признанного правительства национального согласия, поддерживаемого ООН.

После визита Хафтара на «Адмирал Кузнецов» в западной прессе активизировалась дискуссия о том, что Москва может разместить свои военные корабли в порту Бенгази – всего в 700 км от Европы. Как на экспертном, так и на политическом уровне высказываются опасения о том, что Москва с помощью новоявленного маршала хочет усилить свое влияние в Ливии, потерянное в 2011 году после свержения Каддафи. Не без оснований и с беспокойством считается, что у обеих сторон есть что предложить друг другу. Хафтару и ливийской армии нужно оружие, которое в страну нельзя поставлять из-за эмбарго ООН. А России нужны форпосты на средиземноморском побережье.

О планах России вооружить ливийского генерала, сражающегося с прозападным правительством в Триполи, по данным помощников этого силовика сообщает и британская The Times. 73-летний генерал Халифа Хафтар, которого поддерживаемое ООН правительство объявило террористом, пишет газета, на прошлой неделе провел переговоры на высоком уровне на борту российского авианосца, находившегося в Средиземном море. По словам одного из приближенных генерала Акрама Бухулаига, во время визита маршала на «Адмирал Кузнецов» Хафтар предоставил список необходимого оружия, а Россия пообещала лоббировать снятие эмбарго ООН.

Несмотря на замалчивание российского официоза, Хафтар в интервью итальянской Corriere della Sera отметил, что Россия и лично Путин обещали помощь в отмене введенного ООН эмбарго на поставку вооружений в Ливию и готовность снабжать его необходимым оружием и другой техникой. А итальянский государственный канал TV RAI даже сообщал о том, что Хафтар подписал с российской стороной соглашение о создании двух военно-морских баз в Тобруке и Бенгази, которые находятся под контролем маршала.

Немаловажно отметить тот факт, что европейским властям все труднее справляться с последствиями конфликта в Ливии, приведшего наряду с возрастанием угрозы исламского терроризма и беспрецедентный поток беженцев в Европу. Планы Кремля по вооруженной поддержке одной из сторон этого конфликта вряд ли будет способствовать его урегулированию и очень «соответствует» радиобеседе Шойгу с Хафтаром о «борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке». В отдельных районах Ливии сохраняют влияние крупные вооруженные формирования, в том числе боевики так называемого «Исламского государства», местного филиала «Аль-Каиды» и других радикальных группировок. Воспользовавшись отсутствием сильной власти, они взяли под контроль некоторые населенные пункты.

Руководство Мальты, ныне председательствующей в ЕС, официально высказало свое беспокойство относительно активности России в южном Средиземноморье и, в частности, в Ливии. Об этом заявил 13 января на пресс-конференции в Ла-Валетте глава МИД Мальты Джордж Велла, который отметил, что «мы все знаем, что Россия всегда мечтала иметь базы в средиземноморье». Министр также выразил опасение, что возможные поставки российского оружия ливийскому фельдмаршалу приведут к эскалации конфликта и новой гражданской войне. Для Европы это будет означать, что поток беженцев из Ливии вырастет еще больше. Не будет преувеличением сказать, что мининдел Мальты озвучил позицию Брюсселя относительно этой проблемы.

Таким образом, несмотря на продолжающиеся военную авантюру в Сирии и финансово-экономический кризис в России, Путину и его эфэсбэшному окружению не дает покоя великодержавный зуд, в результате чего создается ненужный стране еще один очаг противостояния с Западом – в Ливии. И это происходит на фоне безответственного, позорного фактического молчания со стороны российского недопарламента, а также журналистского и экспертного сообщества. Хотя говорить об объективности околовластных экспертов в путинской России не приходится, умалчивая при этом и «о свободе слова и независимых СМИ».

А как российский обыватель и патриоты, обманутые путинской пропагандой, отнесутся к планам их кумира о готовности тратить бюджетные средства на сооружение дорогостоящих военных баз в стране с неопределенным политическим будущим и поставлять туда вооружение? Ведь уже наступали однажды на ливийские грабли, когда снабжали оружием в кредит (!?) богатую, платежеспособную нефтедобывающую страну времен Каддафи и затем бездумно списали ему долги в 4,5 млрд долл. во время «исторического визита» Путина в Ливию в апреле 2008 года. Естественно, сейчас об этом в Кремле вспоминать не очень-то хотят.

Как бы то ни было, за потери в 4,5 млрд в Ливии так никто и не ответил. Естественно, ведь прощали не свои кровные, а государственные, значит, по российской традиции, – ничейные.

Не вызывает сомнений тот факт, что и новый этап военного «сотрудничества» с сомнительными политическими силами сегодняшней Ливии закончится для путинской России такими же бесславными результатами и последствиями, как и с режимом Каддафи. «Закон граблей» еще никто не отменял.

Джерело: Каспаров.ру

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