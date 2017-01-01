Повитухи російського бізнесу

Кямран Агаєв Політолог

Кямран Агаєв

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Коли російський бізнес вийде з ембріонального стану?

Медицина давно установила, что в конце десятой недели беременности происходит знаменательное событие – эмбрион переходит в стадию плода. Пусть меня простит читатель по поводу не совсем мужской конгруэнции, но обратиться к этой закономерности меня сподвинули слова, сказанные на съезде РСПП президентом Союза А. Шохиным о том, что «мы 10 лет проводим недели российского бизнеса, и в этом году мы уже провели десятую Неделю российского бизнеса».

Десять недель российского бизнеса уже 17 лет «акушерствует» Путин, однако приходится признать, что «эмбрион так и не приобрел вполне человеческий вид» – частный сектор и предпринимательской капитал так и не стали системообразующими факторами экономики и финансов РФ, локомотивами социально-экономического развития, решающими инструментами формирования государственного бюджета. То есть не стали теми атрибутами, которые характеризуют индустриально развитые, передовые в экономическом отношении страны.

Без преувеличения можно сказать, что нынешняя бизнес-система РФ обслуживает сама себя, представляет собой в большей мере концентрацию громадных, не всегда эффективных, активов и, соответственно, прослойку небольшого числа миллиардеров. И в меньшей степени – малый и средний предпринимательский капитал. Именно малый и средний бизнес, как показывает опыт развитых стран, и является подлинным двигателем экономики, обеспечивает стабильные налоговые поступления в бюджет, гарантирует занятость и, следовательно, социальное спокойствие в обществе.

Все эти десять недель российского бизнеса, которыми бравирует Шохин, продолжают обсуждение застарелых, набивших оскомину проблем и подстраивание под политическую систему и вертикаль власти, построенных Путиным для своего бессменного правления. РСПП монополизировавший бизнес-сферу, фактически обслуживая кремлевский режим, является его придатком. И, как ни парадоксально, жертвой путинских международных авантюрных выкрутасов, приведших к беспрецедентному ухудшению мировой политической, финансовой и энергетической конъюнктуры. Солидарные западные антипутинские санкции больно ударили по российскому бизнесу как в технологическом, так и финансовом отношении, закрыв ему путь к импорту необходимого современного оборудования и внешним заемным средствам.

Это вынужден был признать и «главный акушер» российского бизнеса, принявший 16 марта участие и выступивший на пленарном заседании съезда РСПП. «Отмечу, что на протяжении трёх последних лет мы вели целенаправленную работу по адаптации экономики к новым внешним условиям. Они всем вам хорошо известны: это двукратное падение цен на нефть, на производные от нефти, ограничение доступа к капиталам на международных финансовых рынках. Напомню только, что в 2013 году средняя цена нефти марки Urals была равна 107,9 доллара за баррель, а в 2016-м, в ушедшем, только 41,7 доллара за баррель». – отметил, не моргнув глазом Путин.

«Адаптацию к новым внешним условиям» следует понимать, прежде всего, как окончание для приближенных Кремлю крупных бизнес-структур нефтяной «лафы», когда можно было совместно с руководством страны особо не задумываться о структурных преобразованиях, росте производительности труда и налоговой реформе. У Путина кружилась голова от громадных нефтегазовых доходов, олигархи становились еще богаче, а бюджет заполнялся старым, испытанным методом – валютными поступлениями от продажи сырья. Между тем, если крупные предприниматели процветали, малый и средний бизнес продолжал оставаться в роли пасынка и не получал особой поддержки со стороны государства.

Теперь ситуация изменилась. Финансово-экономический бумеранг, ударивший по стране в ответ на непомерные политические амбиции Путина, заставляет его искать новые источники финансирования для поддержания жизнедеятельности страны на фоне практически нулевого экономического роста и сокращения нефтяных доходов. В условиях сохраняющихся санкций и нехватки валютных поступлений от экспорта традиционных сырьевых ресурсов, на повестке дня встает вопрос расширения налоговой составляющей в структуре доходной части госбюджета. А это напрямую задевает интересы российского бизнеса, прежде всего крупного, который всегда болезненно относился к возможности и необходимости увеличения налоговой нагрузки на их деятельность, имущество и доходы.

Поэтому неудивительно, что на нынешнем съезде РСПП основное внимание было уделено вопросам налоговой реформы. Эту тему выделил в своем выступлении Путин, который прямо сказал: «Предлагаю сегодня сосредоточить особое внимание на совершенствовании налоговой системы. Очевидно: её задача не только в пополнении бюджета, она призвана стать одним из мощных инструментов стимулирования развития отечественной экономики и социальной сферы, регионов, муниципалитетов».

То, что вопросы налогообложения являются болезненными и далеки от решения говорит тот факт, что Путин вынужден был признать следующее – «Знаю, у РСПП есть своя позиция по дальнейшему совершенствованию налоговой системы. Мы с Александром Николаевичем [Шохиным] не так часто, но всё-таки регулярно встречаемся, он передаёт мнение бизнес-сообщества. Это касается и механизма взимания налога на имущество.»

Следует отметить, что практически все выступающие на съезде говорили в основном о проблеме налогов, хотя главным докладчиком по этой теме был председатель Совета директоров Новолипецкого металлургического комбината В. Лисин. Он пытался убедить Путина в пользе стабильности Налогового кодекса и призвал к осторожности в вопросах изменения ставок налогообложения, ссылаясь на мировой опыт привлечения инвестиций. «И нам кажется, что должен быть установлен мораторий на какие-либо изменения ставок, конструктивно основных налогов, а также введение новых налоговых и неналоговых платежей. Просто остановиться с мораторием, по крайней мере не ухудшать условия, последовательность, конечно, и правопреемственность нужна», – сказал выступающий.

Особую беспокойство у Лисина вызывает большое количество неналоговых платежей, которых он насчитал около ста. Он пожаловался, в частности на то, что 28 февраля этого года утверждён новый вид платежей за электроэнергию для переработки твёрдых бытовых отходов. 35 миллиардов заплатит через электроэнергию вся промышленность за утилизацию твёрдых бытовых отходов. И это изменения двухнедельной давности. «Опять неналоговый платёж, – сокрушался бизнесмен из Липецка.

Из выступления Лисина видно, что российское бизнес-сообщество возбуждено предстоящими изменениями в налоговой системе и пытается повлиять на процесс принятия решения в свою пользу, ставя свои меркантильных интересы выше интересов и потребностей страны. Это вызвало раздражение Путина, который в ходе комментариев на выступления посетовал на то, что внутриправительственные дискуссии по тем или иным вопросам не нужно выносить на обсуждение публики до принятия конкретных решений. «Вопрос не в дискуссии на профессиональном уровне – она, конечно, должна быть открытой. Вопрос в том, что я, например, считаю преждевременным обсуждение этого в СМИ, пока нет общего решения, в том числе, выработанного вместе с вами».

По мнению кремлевского патрона российского бизнеса, это может «порождать какие-то либо ненужные ожидания, либо тревоги». Это касается в том числе дискуссий об изменении налоговой политики, отметил он.

Характерно то, что 28 февраля председатель российского правительства Д. Медведев заявил, что кабмин готовит предложения по настройке налоговой системы. Вместе с тем он подчеркнул, что пока никаких решений не принято, и призвал граждан и представителей бизнеса успокоиться.

Однако, вряд ли следует ожидать серьезных изменений налоговой системы, которая бы кардинально бы трансформировала философию ведения бизнеса в России. Для этого прежде всего должны быть созданы равные условия для осуществления предпринимательской деятельности, необходимость ликвидации экономики «друзей», сопровождения налоговых изменений реформами в правовой и судебной системе, не говоря уже о демократических преобразованиях – реальной выборности и сменяемости власти.

Пока, что всего этого в ближайшее время в путинской России не предвидится и поэтому отечественный бизнес еще не скоро выйдет из эмбрионального состояния и вряд ли станет серьезным источником для формирования бюджетных ресурсов. Об «эффективности» действий путинского режима в области налоговых преобразований говорит тот факт, что от уплаты налогов предполагают освободить, в частности, лица и компании, попавшие в санкционный список. Думается нет смысла говорить о том, что это главным образом приближенные нынешнего клептократического режима.

Джерело: Каспаров.ру

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