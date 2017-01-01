Медведєв нарешті прокоментував розслідування про свої маєтки
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Розсилка
Медведєв назвала розслідування ФБК політичним замовленням
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Только вчера выпустил ролик о реакции Медведева на наше расследование о нём, вернее, об её отсутствии.
Обругал там его, а оказывается, Дмитрий Анатольевич ответил.
Это так мило. Прям так и представляю: зимний вечер, Псехако, горящий камин, премьер Медведев сидит на диване, забравшись на него с ногами, закутавшись в тёплый плед.
В одной руке бока Logaiolo IGT, в другой — любимый айфон. Открыт инстаграм. Дмитрий Анатольевич печален: он листает комментарии — они ругательные, ему припоминают яхты и дворцы.
Вдруг его лицо просветлело — девушка по имени Наталья оставила хороший комментарий. Назвала противное и досадное расследование ФБК заказухой, ложью и клеветой. Девушка расстроена, что расследование вышло в её день рождения.
Медведев улыбается, смахивает пальчиком комментарий влево, нажимает на стрелочку ответа и набирает «с Днём рождения!».
Потом, немного додумав, делает скриншот комментария, ищет в телефонной книге «Илья Елисеев» и отправляет ему картинку, добавляя текст: Илюха, всё нормально. Передай Алишеру, что всё в силе, ждём новый транш.
Джерело: блог Олексія Навального