Про солодку пару путінців, які перебігли з Росії до України

Олексій Навальний Російський опозиційний політик

Олексій Навальний

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Денис Вороненков

І за Крим їх голосувати змусили, і німецьке громадянство у депутата було, і в твіттер Вороненкова твіти підклали злі хакери

Мовою оригіналу

Последние три дня просто рыдаю, заглядывая в интернет. Ведь куда не зайдёшь — натыкаешься на очередное интервью одного из супругов беглой четы Максакова — Вороненков.

И каких прекрасных вещей они только не наговорили. И за Крым их голосовать заставили, и немецкое гражданство у депутата-единоросски всю дорогу было, и в твиттер Вороненкову твиты подложили злые хакеры, и в Госдуме все ненавидят власть, просто очень боятся сказать об этом.

А вы же знаете, я к Вороненкову неравнодушен ещё с момента нашего расследования о его имуществе.

Поэтому всё-таки не удержался и записал ролик о том, что думаю о сладкой парочке и их приключениях:





Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»