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    Думки вголос

    Про солодку пару путінців, які перебігли з Росії до України

    • Олексій Навальний

      Російський опозиційний політик

    • Сьогодні, 20:42
    • Розсилка
    Денис Вороненков
    Денис Вороненков

    І за Крим їх голосувати змусили, і німецьке громадянство у депутата було, і в твіттер Вороненкова твіти підклали злі хакери

    Мовою оригіналу

    Последние три дня просто рыдаю, заглядывая в интернет. Ведь куда не зайдёшь — натыкаешься на очередное интервью одного из супругов беглой четы Максакова — Вороненков.

    И каких прекрасных вещей они только не наговорили. И за Крым их голосовать заставили, и немецкое гражданство у депутата-единоросски всю дорогу было, и в твиттер Вороненкову твиты подложили злые хакеры, и в Госдуме все ненавидят власть, просто очень боятся сказать об этом.

    А вы же знаете, я к Вороненкову неравнодушен ещё с момента нашего расследования о его имуществе.

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    Поэтому всё-таки не удержался и записал ролик о том, что думаю о сладкой парочке и их приключениях:


    Джерело: блог Олексія Навального
    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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