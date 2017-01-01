Як Ілля Ківа переміг російську пропаганду

Зураб Аласанія Генеральний директор Національної телекомпанії України

Зураб Аласанія

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ілля Ківа

Виявляється, існують ситуації, коли «цеглинність» Ківи прекрасно працює

В студії, окрім клікуш-ведучих, повно і «українських» зрадників та перебіжчиків; не варто було б і очи забруднювати переглядом.

Але ну дуже потішив Ілля-МегаТроль-Ківа.

Виявляється, існують ситуації, коли його «цеглинність», назвемо це так, прекрасно працює. Не чуяти співбесідника, відповідати не на те, що спитали, а те, що заманеться, перекрикувати і взагалі класти на зустрічні месиджі — словом, Ківа блискуче застосував всі прийоми раша-тб проти раша-тб.

Ну й окремо доставило, що весь цей тролінг лунав в ефірі на всю расею.

Вони сподівались використати Ківу? Ківа їх використав і висушив просто мимохідь.

Джерело: блог Зураба Аласанії

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