Як Ілля Ківа переміг російську пропаганду
- Сьогодні, 22:12
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Розсилка
Виявляється, існують ситуації, коли «цеглинність» Ківи прекрасно працює
В студії, окрім клікуш-ведучих, повно і «українських» зрадників та перебіжчиків; не варто було б і очи забруднювати переглядом.
Але ну дуже потішив Ілля-МегаТроль-Ківа.
Виявляється, існують ситуації, коли його «цеглинність», назвемо це так, прекрасно працює. Не чуяти співбесідника, відповідати не на те, що спитали, а те, що заманеться, перекрикувати і взагалі класти на зустрічні месиджі — словом, Ківа блискуче застосував всі прийоми раша-тб проти раша-тб.
Ну й окремо доставило, що весь цей тролінг лунав в ефірі на всю расею.
Вони сподівались використати Ківу? Ківа їх використав і висушив просто мимохідь.
Джерело: блог Зураба Аласанії