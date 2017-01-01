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    Думки вголос

    Як Ілля Ківа переміг російську пропаганду

    • Зураб Аласанія

      Генеральний директор Національної телекомпанії України

    • Сьогодні, 22:12
    • Розсилка
    Ілля Ківа
    Ілля Ківа

    Виявляється, існують ситуації, коли «цеглинність» Ківи прекрасно працює

    В студії, окрім клікуш-ведучих, повно і «українських» зрадників та перебіжчиків; не варто було б і очи забруднювати переглядом.

    Але ну дуже потішив Ілля-МегаТроль-Ківа.

    Виявляється, існують ситуації, коли його «цеглинність», назвемо це так, прекрасно працює. Не чуяти співбесідника, відповідати не на те, що спитали, а те, що заманеться, перекрикувати і взагалі класти на зустрічні месиджі — словом, Ківа блискуче застосував всі прийоми раша-тб проти раша-тб.

    Ну й окремо доставило, що весь цей тролінг лунав в ефірі на всю расею.

    Вони сподівались використати Ківу? Ківа їх використав і висушив просто мимохідь.

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    Джерело: блог Зураба Аласанії

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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