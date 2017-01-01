Про недолугу реформу, яка може знищити українську митницю

Анатолій Макаренко Колишній голова Державної митної служби

Анатолій Макаренко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Коротко про вчорашню зустріч в Мінфіні з обговорення плану реалізації Концепції реформи митниці

Тривалий, досить емоційний обмін думками.

Присутність Держсекретаря Мінфіну та чотирьох народних депутатів профільного комітету визначили високий рівень дискусії.

Позиція Мінфіну - Концепцію прийнято. Обговорюємо її реалізацію.

Позиція народних депутатів.

Тетяна Острікова - Концепція не наповнена дієвим змістом, потребує доопрацювання з залученням фахових експертів.

Андрій Антонищак - Концепція - помилка. Єдиний розумний шлях розвитку - створення Національної митниці з необхідним статусом і повноваженнями.

Максим Курячий - Концепція - помилка Мінфіну. Він її може виправити, відкликавши ще не оприлюднену постанову Уряду.

Андрій Журжій - підтримав позицію Мінфіну. На фейсбуці написав, що колишні митники прийшли на нараду, бо у них «забирають можливість возити контрабанду та призначати на посади своїх кумів».

Позицію усіх присутніх «колишніх» (Олександр Шейко, Марія Околіта, Валерий Луговец, Лев Баязитов, Sergiy Somka,

Игорь Муратов,) доступно виклав Павло Володимирович Пашко. Якщо, коротко: «Велосипед, який ви називаєте реформами, придуманий задовго до вас. Поновіть ефективну роботу митної системи, використовуйте Митний кодекс і крокуйте далі».

Представники громадськості - митниця не сприяє бізнесу, потрібні зміни. Виключна більшість за самостійний статус митної служби.

Вирішили продовжити дискусію.

Від себе додам. Робимо і будемо робити усе можливе, щоб недолугу модель знищення української митниці не було реалізовано.

Джерело: блог Анатолія Макаренка

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