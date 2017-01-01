  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Анатолій Макаренко
    Думки вголос

    Реформа митниці: телевізор все стерпить

    • Анатолій Макаренко

      Колишній голова Державної митної служби

    • Сьогодні, 16:02
    • Розсилка

    Митницю країни перш за все необхідно відновити

    Мовою оригіналу

    «Реформа» таможни рождается в муках. Минфин находится в предродовых схватках и со дня на день готовится удивить и порадовать страну очередной «реформой». Среди многих «новаций» предлагается не только «гармонизировать таможенное законодательство с требованиями СОТ и Евросоюза», но «разработать должностные инструкции сотрудников таможни».

    Как видим, будущая «реформа» носит всеохватывающий характер. Проводятся совещания, «круглые столы», пресс-конференции. Изливаются килотонны красивых слов о будущих таможенных «Нью-Васюках». Вот только таможенное законодательство и с Евросоюзом и СОТ давно гармонизировано. Иначе, никто бы с нами договоров и ассоциаций не подписывал. Да и должностным инструкциям уже лет по 25. Без них в госорганах, как известно, не работают.

    Но, это мало интересует «реформаторов». Шуметь есть о чем, а нынешний телевизор все стерпит. Вот и наполняется так называемая «концепция» так называемой «реформы» избитыми таможенными истинами, давно известными и понятными мало-мальски сведущим людям. Не будет у такой «пиарреформы» никакого будущего.

    Читайте також

    Таможню страны прежде всего необходимо восстановить. А реформировать надо те годы безвременья, когда с момента создания Минсдоха, она превратилась из некогда дееспособного государственного инструмента в придаток Фискальной службы и пасынка Минфина. Восстановить систему адекватного управления таможенным делом и модернизировать таможенную инфраструктуру, убрать из зон таможенного контроля всех правоохранительных «кровосисей» - вот и вся реформа. А технологии и процедуры, бесспорно, нужно менять. И с коррупцией бороться. Но, без криков «ура» с последующим забегом в никуда.

    Джерело: Обозреватель

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    митниця реформа корупція в Україні
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Дмитро Орєшкін
    Дмитро Орєшкін

    Російський політолог

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Слава Рабинович
    Слава Рабинович
    Андрій Піонтковський
    Андрій Піонтковський

    Публіцист, політолог

    Тарас Чорновіл
    Тарас Чорновіл

    Журналіст, політичний діяч

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ