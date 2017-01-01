Реформа митниці: телевізор все стерпить

Анатолій Макаренко Колишній голова Державної митної служби

Анатолій Макаренко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Митницю країни перш за все необхідно відновити

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«Реформа» таможни рождается в муках. Минфин находится в предродовых схватках и со дня на день готовится удивить и порадовать страну очередной «реформой». Среди многих «новаций» предлагается не только «гармонизировать таможенное законодательство с требованиями СОТ и Евросоюза», но «разработать должностные инструкции сотрудников таможни».

Как видим, будущая «реформа» носит всеохватывающий характер. Проводятся совещания, «круглые столы», пресс-конференции. Изливаются килотонны красивых слов о будущих таможенных «Нью-Васюках». Вот только таможенное законодательство и с Евросоюзом и СОТ давно гармонизировано. Иначе, никто бы с нами договоров и ассоциаций не подписывал. Да и должностным инструкциям уже лет по 25. Без них в госорганах, как известно, не работают.

Но, это мало интересует «реформаторов». Шуметь есть о чем, а нынешний телевизор все стерпит. Вот и наполняется так называемая «концепция» так называемой «реформы» избитыми таможенными истинами, давно известными и понятными мало-мальски сведущим людям. Не будет у такой «пиарреформы» никакого будущего.

Таможню страны прежде всего необходимо восстановить. А реформировать надо те годы безвременья, когда с момента создания Минсдоха, она превратилась из некогда дееспособного государственного инструмента в придаток Фискальной службы и пасынка Минфина. Восстановить систему адекватного управления таможенным делом и модернизировать таможенную инфраструктуру, убрать из зон таможенного контроля всех правоохранительных «кровосисей» - вот и вся реформа. А технологии и процедуры, бесспорно, нужно менять. И с коррупцией бороться. Но, без криков «ура» с последующим забегом в никуда.

Джерело: Обозреватель

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