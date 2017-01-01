Жорстка і безжалісна дискредитація Алли Кудлай на «Голосі країни»

Анатолій Матвійчук Народний артист

Анатолій Матвійчук

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Алла Кудлай

А давайте не будемо так іронізувати з приводу виступу Алли Кудлай на останньому «Голосі країни», а спробуємо розібратися, а що ж власне сталося?

А сталася, на мою думку, дуже тонка і від того ще аморальніша підстава відомої артистки, вина якої лише в тому, що вона вчасно не відчула, яку роль її відведено в цьому «шоу».

Пояснити жахливість ситуації просто... Давайте припустимо, що Мессі, геніального гравця, випустили не на футбольне поле, а на хокейний льодовий майданчик Невже ми будемо іржати, дивлячись, як незручно він почувається на льоду, тоді як хокеїсти, вільно шугають поруч на своїх ковзанах?...

Дуже важливо зрозуміти, що подібні видовища побудовані на специфічних правилах гри, які ігнорують особистості, що вже сформувалися! Чому, скажімо, грузин Кікабідзе має співати точно так само як грузин Меладзе??? Як можна порівнювати цих артистів? За якими критеріями? У кожного - своя пісня, своя публіка, своя чесно завойована народна любов і повага. А тут їх ставлять в однакові умови і змушують співати щось чужорідне, навіть не питаючи згоди!!!

Але ж це зовсім різні естетики, культурні пласти, гармонії і мелодії!!! Я не розумію, як могла Алла Петрівна не відчути, що її відверто заманюють у пастку із цією піснею? Піснею, в якій практично немає змісту і сюжету, а мелодія спирається на абсолютно чужу для неї гармонійну і мелодійну фактуру??? Якби її «тренер» це відчувала - вона б підібрала зовсім інший твір, який був би ближчим до української пісенної традиції, в якій Алла Кудлай - королева! А так - відбулася дискредитація Артистки - жорстка і безжалісна. І мені відверто соромно і гірко за все, що відбулося цього вечора, соромно за дуже багатьох людей, окрім самої Алли Петрівни Кудлай.

Вона то якраз, на відміну від усього того конгломерату, вихована на українській культурі і справжньою донькою свого Народу. І народ пробачить їй цей прикрий епізод. А хороші пісні для неї знайдуться!

Джерело: блог Анатолія Матвійчука

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