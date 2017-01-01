Або національна держава, або кремлівський протекторат. Третього не дано

Андрій Іллєнко Народний депутат України («Свобода»)

Андрій Іллєнко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Джордж Оруел

До дискусії про мову, патріотизм, націоналізм та історичну пам'ять

Ті занадто «прогресивні» діячі, які сьогодні в Україні борються з «патріотичними перегибами» та протидіють консолідації суспільства навколо української ціннісної парадигми - ризикують втратити все.

Бо народовладдя та особиста свобода можлива, як би це не було парадоксально для когось - лише в національній Україні. В кремлівській колонії нічого цього не буде і близько.

А вибір сьогодні саме такий - між національною державою та кремлівським протекторатом. Третього не дано.

І до теми. Вже колись наводив цю цитату, але вона настільки влучна і настільки актуальна для України сьогодні, що її треба просто весь час повторювати:

«Що дозволило Англії вистояти в останній рік? Частково, безумовно, якесь непевне уявлення про краще майбутнє, але перш за все атавістичне почуття патріотизму, вроджене для тих, чия рідна мова - англійська...

Двадцять передвоєнних років головною метою англійських лівих інтелектуалів було подавити це почуття, і, якби їм це вдалося - ми б вже бачили есесівські патрулі на вулицях Лондона».

Джордж Оруел, серпень 1941 року, «Уелс, Гітлер та Всесвітня держава».

Джерело: блог Андрія Іллєнка

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