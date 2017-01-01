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    Думки вголос

    Або національна держава, або кремлівський протекторат. Третього не дано

    • Андрій Іллєнко

      Народний депутат України («Свобода»)

    • Сьогодні, 22:17
    • Розсилка
    Джордж Оруел
    Джордж Оруел

    До дискусії про мову, патріотизм, націоналізм та історичну пам'ять

    Ті занадто «прогресивні» діячі, які сьогодні в Україні борються з «патріотичними перегибами» та протидіють консолідації суспільства навколо української ціннісної парадигми - ризикують втратити все.

    Бо народовладдя та особиста свобода можлива, як би це не було парадоксально для когось - лише в національній Україні. В кремлівській колонії нічого цього не буде і близько.

    А вибір сьогодні саме такий - між національною державою та кремлівським протекторатом. Третього не дано.

    І до теми. Вже колись наводив цю цитату, але вона настільки влучна і настільки актуальна для України сьогодні, що її треба просто весь час повторювати:

    «Що дозволило Англії вистояти в останній рік? Частково, безумовно, якесь непевне уявлення про краще майбутнє, але перш за все атавістичне почуття патріотизму, вроджене для тих, чия рідна мова - англійська...

    Двадцять передвоєнних років головною метою англійських лівих інтелектуалів було подавити це почуття, і, якби їм це вдалося - ми б вже бачили есесівські патрулі на вулицях Лондона».

    Джордж Оруел, серпень 1941 року, «Уелс, Гітлер та Всесвітня держава».

    Джерело: блог Андрія Іллєнка

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