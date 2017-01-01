Аварія на Чорнобильській АЕС - злочин окупаційного режиму проти України

Андрій Іллєнко Народний депутат України («Свобода»)

Андрій Іллєнко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Аварія на Чорнобильській АЕС

Згадаймо сьогодні тих, хто не дожив до цього дня. Ще раз подякуємо героям-ліквідаторам.

31 рік від дня аварії на Чорнобильській АЕС.

Сьогодні буде сказано багато слів.

Але мало хто скаже чітко і голосно - це був злочин окупаційного режиму проти України.

Логічний підсумок смертоносної системи.

Починаючи від по суті військових навчань на 4 енергоблоці ЧАЕС - через маніпуляції з реактором імітували ворожий удар по станції.

І завершуючи «парадом смерті» 1 травня 1986 року в Києві - «щоб не було паніки».

Згадаймо сьогодні тих, хто не дожив до цього дня.

Ще раз подякуємо героям-ліквідаторам.

Джерело: блог Андрія Іллєнка

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