Аварія на Чорнобильській АЕС - злочин окупаційного режиму проти України
- Сьогодні, 12:17
-
Розсилка
Аварія на Чорнобильській АЕС
Згадаймо сьогодні тих, хто не дожив до цього дня. Ще раз подякуємо героям-ліквідаторам.
31 рік від дня аварії на Чорнобильській АЕС.
Сьогодні буде сказано багато слів.
Але мало хто скаже чітко і голосно - це був злочин окупаційного режиму проти України.
Логічний підсумок смертоносної системи.
Починаючи від по суті військових навчань на 4 енергоблоці ЧАЕС - через маніпуляції з реактором імітували ворожий удар по станції.
І завершуючи «парадом смерті» 1 травня 1986 року в Києві - «щоб не було паніки».
Згадаймо сьогодні тих, хто не дожив до цього дня.
Ще раз подякуємо героям-ліквідаторам.
Джерело: блог Андрія Іллєнка
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»