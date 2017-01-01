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    Думки вголос

    Аварія на Чорнобильській АЕС - злочин окупаційного режиму проти України

    • Андрій Іллєнко

      Народний депутат України («Свобода»)

    • Сьогодні, 12:17
    • Розсилка
    Аварія на Чорнобильській АЕС
    Аварія на Чорнобильській АЕС

    Згадаймо сьогодні тих, хто не дожив до цього дня. Ще раз подякуємо героям-ліквідаторам.

    31 рік від дня аварії на Чорнобильській АЕС.

    Сьогодні буде сказано багато слів.

    Але мало хто скаже чітко і голосно - це був злочин окупаційного режиму проти України.

    Логічний підсумок смертоносної системи.

    Починаючи від по суті військових навчань на 4 енергоблоці ЧАЕС - через маніпуляції з реактором імітували ворожий удар по станції.

    І завершуючи «парадом смерті» 1 травня 1986 року в Києві - «щоб не було паніки».

    Згадаймо сьогодні тих, хто не дожив до цього дня.

    Ще раз подякуємо героям-ліквідаторам.

    Джерело: блог Андрія Іллєнка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    історія ЧАЕС Чорнобильська зона АЕС СРСР
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