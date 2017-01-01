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    Думки вголос

    Ліберальна Україна та концтабір «русского міра»

    • Андрій Іллєнко

      Народний депутат України («Свобода»)

    • Сьогодні, 10:16
    • Розсилка
    Свої мартоси і винниченки в той час були і у Фінляндії, Польщі, Литві, Латвії, Естонії. Але там були свої Манергейми, які не дали п'ятій колоні, фанатикам-деструкторам та щирим ідіотам зруйнувати все і відкрити ворота ворогу
    Свої мартоси і винниченки в той час були і у Фінляндії, Польщі, Литві, Латвії, Естонії. Але там були свої Манергейми, які не дали п'ятій колоні, фанатикам-деструкторам та щирим ідіотам зруйнувати все і відкрити ворота ворогу

    Найцікавіше, що якраз вільні вибори, політична конкуренція та правова держава - можливі лише в сильній та суверенній Україні

    «Україна буде або соціалістичною, або не буде ніякої». Фраза, яку приписують прем'єр-міністру УНР часів Директорії Борису Мартосу, влучно відображає світогляд деяких сучасних діячів. Достатньо лише замінити «соціалізм» на «лібералізм».

    Нинішня владна верхівка своєю бездарною політикою, корупцією та безкінечними договорняками з ворогом робить все для наближення промосковського реваншу. Але цей реванш цілком може відбутися під неочікуваним ідеологічним соусом.

    Сто років тому в Україні перемогли мартоси, винниченки та їхні ілюзорні прожекти. Міхновський та Болбочан з їх реалістичним та тверезим націоналізмом явно програвали у глядацьких симпатіях. Результат сумновідомий.

    Свої мартоси і винниченки в той час були і у Фінляндії, Польщі, Литві, Латвії, Естонії. Але там були свої Манергейми, які не дали п'ятій колоні, фанатикам-деструкторам та щирим ідіотам зруйнувати все і відкрити ворота ворогу.

    Найцікавіше, що якраз вільні вибори, політична конкуренція та правова держава - можливі лише в сильній та суверенній Україні.

    А той, хто сповідує принцип «Україна ліберальна, або ніяка» - сам не встигне спам'ятатимя, як опиниться в концтаборі «русского міра».

    Джерело: блог Андрія Іллєнка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    історія реванш УНР
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