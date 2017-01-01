Проспект Шухевича в Києві та шосе Менахема Бегіна в Тель-Авіві

Андрій Іллєнко Народний депутат України («Свобода»)

Андрій Іллєнко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Є право кожного народу шанувати своїх героїв, незважаючи на зойки окупантів та їхніх нащадків

Знайомтесь. Це - Менахем Бегін. Майже наш земляк, родом з Брест-Литовська. Лідер бойової організації Іргун.

З точки зору британської адміністрації Палестини - керівник жорсткого терористичного угрупування, яке організувало десятки терактів. Навіть раз підривало готель.

Вбивало солдат британської армії під час Другої світової війни, в той час, коли ця армія воювала з гітлерівською Німеччиною. Араби теж були дуже злі на Бегіна - і мали свої підстави для цього. Встиг Бегін повоювати проти німців і посидіти в совєцькому концтаборі як «британський шпигун».

Така складна біографія пояснюється просто - Менахем Бегін мав єдину мету в житті - створення незалежного Ізраїлю. І боровся за здійснення цієї мети усіма можливими методами.

Боротьба виявилась успішною - і Бегін став прем'єр-міністром Ізраїлю. Навіть отримав Нобелівську премію миру. А зараз в Тель-Авіві існує шосе Менахема Бегіна.

Роман Шухевич теж боровся проти усіх окупантів Ураїни усіма можливими методами. Окупанти та їх нащадки досі вважають його «терористом». Шухевич теж мав головну мету свого життя - створення незалежної України.

Роман Шухевич загинув в бою з окупантами. Йому не вдалося дожити до здійснення своєї мрії - постання української держави. Якби склалося по-іншому, Шухевич цілком міг стати прем'єр-міністром незалежної України. Може навіть і Нобелівським лауреатом.

Але так само як давно є шосе Менахема Бегіна в Тель-Авіві, нарешті з'явився проспект Романа Шухевича в Києві.

Бо є незалежна Україна, за яку боровся і за яку загинув Шухевич. І є право кожного народу шанувати своїх героїв, не зважаючи на зойки окупантів та їх нащадків.

Джерело: блог Андрія Іллєнка

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