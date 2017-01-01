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    Думки вголос

    Як реагувати владі на спроби сепаратистського реваншу в Одесі

    • Андрій Іллєнко

      Народний депутат України («Свобода»)

    • Сьогодні, 14:01
    • Розсилка

    Щодо спроби ватного реваншу в Одесі, а саме рішення міської ради про повернення до комуністичних назв вулиць

    Як реагувати центральній владі (якби ця влада була патріотичною)? Дуже просто.

    З 2015 року в нашому Кримінальному Кодексі є чудова стаття 436-1 - виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів.

    І в цій статті є частина 2 - ті самі дії, вчинені особою, яка є представником влади, або вчинені повторно, або організованою групою, або з використанням засобів масової інформації - караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

    Якби центральна влада не катала договорняки з сєпарським кодлом на місцях, то ця стаття давно би вже отримала практику застосування.

    Джерело: блог Андрія Іллєнка

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