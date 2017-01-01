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    Думки вголос

    Як захищати свою мову. Досвід Франції

    • Андрій Іллєнко

      Народний депутат України («Свобода»)

    • Сьогодні, 17:55
    • Розсилка

    «У нас всі книжки французькою. Мсьє, ви у Франції»

    Раз сьогодні вибори у Франції, а я лише вчора повернувся з відрядження саме звідти, розкажу невелику історію.

    В самому центрі Страсбурга з колегою зайшли в книгарню. Магазин великий, на три поверхи, вибір літератури чудовий.

    На необережне запитання чи є щось англійською мовою, на нас подивились як на божевільних і відповіли: «У нас всі книжки французькою. Мсьє, ви у Франції».

    Нагадую, що від центру Страсбурга до кордону з Німеччиною - 3 кілометри, місто з 1871 року чотири разу переходило від Франції до Німеччини і назад, до того ж тут знаходяться європейські інституції та натовпи туристів з усього світу.

    Але панове, ви у Франції - тому всі книжки французькою.

    Джерело: блог Андрія Іллєнка

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    Франція мова українська мова
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