Як захищати свою мову. Досвід Франції

Андрій Іллєнко Народний депутат України («Свобода»)

Андрій Іллєнко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

«У нас всі книжки французькою. Мсьє, ви у Франції»

Раз сьогодні вибори у Франції, а я лише вчора повернувся з відрядження саме звідти, розкажу невелику історію.

В самому центрі Страсбурга з колегою зайшли в книгарню. Магазин великий, на три поверхи, вибір літератури чудовий.

На необережне запитання чи є щось англійською мовою, на нас подивились як на божевільних і відповіли: «У нас всі книжки французькою. Мсьє, ви у Франції».

Нагадую, що від центру Страсбурга до кордону з Німеччиною - 3 кілометри, місто з 1871 року чотири разу переходило від Франції до Німеччини і назад, до того ж тут знаходяться європейські інституції та натовпи туристів з усього світу.

Але панове, ви у Франції - тому всі книжки французькою.

Джерело: блог Андрія Іллєнка

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