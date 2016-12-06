Яка люстрація потрібна Україні

Україні таки потрібна люстрація. І не плутана та фейкова.

А люстрація за єдиним критерієм - лояльність до української держави.

Розпочати з обов'язкового подання електронної люстраційної декларації усіма посадовцями та претендентами на посади.

Питання в декларації - контакти з іноземними спецслужбами та зі спецслужбами СРСР, наявність подвійного громадянства (в тому числі в минулому), поїздки до Росії та на тимчасово окуповані території та детальне пояснення їх причин, перебування в Партії Регіонів, КПУ та інших антиукраїнських організаціях і т.д. Питань має бути багато, сторінок на 40.

Відкритий доступ до усіх декларацій. Детальний аналіз всіх даних та перевірка на предмет відповідності законодавству.

Будь-яка брехня - кримінальна відповідальність та пожиттєва заборона обіймати будь-які посади, в тому числі виборні.

Створення спеціального органу, який перевіряє декларації та моніторить всіх політиків та посадовців на предмет їх лояльності українській державі.