  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Андрій Іллєнко
    Думки вголос

    Яка люстрація потрібна Україні

    • Андрій Іллєнко

      Народний депутат України («Свобода»)

    • Вчора, 06:55
    • Розсилка
    Люстрація
    Фото: zn.ua
    Люстрація

    Україні таки потрібна люстрація. І не плутана та фейкова.

    А люстрація за єдиним критерієм - лояльність до української держави.

    Розпочати з обов'язкового подання електронної люстраційної декларації усіма посадовцями та претендентами на посади.

    Питання в декларації - контакти з іноземними спецслужбами та зі спецслужбами СРСР, наявність подвійного громадянства (в тому числі в минулому), поїздки до Росії та на тимчасово окуповані території та детальне пояснення їх причин, перебування в Партії Регіонів, КПУ та інших антиукраїнських організаціях і т.д. Питань має бути багато, сторінок на 40.

    Відкритий доступ до усіх декларацій. Детальний аналіз всіх даних та перевірка на предмет відповідності законодавству.

    Будь-яка брехня - кримінальна відповідальність та пожиттєва заборона обіймати будь-які посади, в тому числі виборні.

    Читайте також

    Створення спеціального органу, який перевіряє декларації та моніторить всіх політиків та посадовців на предмет їх лояльності українській державі.

    Джерело: блог Андрія Іллєнка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    люстрація
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Павло Казарін
    Павло Казарін

    Журналіст

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Олексій Заводюк
    Олексій Заводюк

    Веб-девелопер, програміст, музикант, блогер, громадський активіст

    Дмитро Корнійчук
    Дмитро Корнійчук

    Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ