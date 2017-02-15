Кремль розгублений, або чому Путін обмежиться дрібними і середніми капостями

Андрій Піонтковський Публіцист, політолог

Андрій Піонтковський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Москва може готувати якусь військову провокацію на Донбасі

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Вторая часть заявления Путина, содержащая обвинение Киева в подготовке диверсий является более важной. Ведь сетование на то, что Украина не выполняет Минские соглашения можно было бы считать достаточно рутинной подготовкой к ближайшей встрече в «нормандском формате». Но настораживает, что заявление было сделано на заседании коллегии ФСБ. И впервые прозвучало обвинение Украины в подготовке диверсионной деятельности. Это напоминает истерику и провокацию, произошедшую в сентябре 2016 года, с «украинскими диверсантами в Крыму», за чем последовали какие-то невероятные маневры российских вооруженных сил, невиданные с 1945 года. Когда военный преступник Путин говорит о готовящихся диверсиях в России, не исключено, что в какой-нибудь Рязани опять в подвале дома заложена взрывчатка.

Следует обратить внимание, что такое явно провокационное заявление Путина прозвучало в те дни, когда Москва находится в состоянии полной растерянности после провала ставки на Трампа. Кремлевская агентура провалилась, человека, наиболее близкого к Кремлю, Трамп выгнал.

Трамп вынужден, спасая свое президентство, занимать более антипутинскую позицию, парируя обвинения в связях с Россией. Москва в последние дни ответила жестами раздражения по всему периметру – это и размещение крылатых ракет, противоречащее соглашению о запрете ракет средней дальности, это и возобновившееся облеты американского эсминца в Черном море, которые прекратились с избранием Трампа, и более активная шпионская деятельность у берегов США.

Нельзя исключать, что и на украинском направлении Москва может готовить какую-то военную провокацию в качестве психологической реакции на провал своей операции с Трампом.

Подобное поведение демонстрирует растерянность и отсутствие у Кремля стратегии – это рефлекторная, нервная реакция из-за провала и уступка партии войны в РФ, которая настаивает на эскалации конфликта. Эта партия войны процветает сейчас прежде всего на телевидении. Последние три дня безумные телешоу заняты исключительно разжиганием ненависти к Украине. И поэтому на Донбассе можно ожидать военные провокации. Но, опять же, подчеркну, что провокации провокациями, и желание сделать что-то неприятное не только Украине, но и Западу – тоже есть, но все-таки, как говорят, Путин – сумасшедший-сумасшедший, но мыла не ест. Майором Прилепиным – с призывом пойти на Киев и оккупировать всю Украину – он вряд ли станет. Особенно теперь, когда Трамп вынужден демонстрировать антипутинские движения и даже упрекать Обаму в мягкости с Россией, когда был аннексирован Крым. Путин понимает, что серьезная военная эскалация – попытка взять Мариуполь, например, - вызовет очень жесткую реакцию. Поэтому, думаю, Путин ограничится гадостями мелкого и среднего масштаба. И на этом его душа, которую в свое время каким-то образом разглядел президент Буш, на некоторое время успокоится.

При сегодняшнем настроении Конгресса, которое вынужден будет учитывать Трамп, речь может идти только об ужесточении санкций и продаже Украине летального оружия. Тем более в случае военной провокации.

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