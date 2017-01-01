Кремлівська «капела»

Андрій Піонтковський Публіцист, політолог

Андрій Піонтковський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимиру Таврійському треба готуватися до гіршого

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Многочисленные расследования связей избирательного штаба кандидата Трампа с путинской агентурой, ведущиеся Конгрессом США, прессой, правоохранительными органами, концентрируются исключительно на возможной помощи российских структур в проведении кампании и избрании Трампа президентом США.

Напрочь игнорируется не менее важная сторона деятельности российской агентуры, без которой вообще невозможно было бы понять, а зачем собственно Кремль способствовал избранию Трампа.

Это – формирование политики будущей администрации Трампа по отношению к России. Весь 2016 год им интенсивно занималась группа респектабельных вашингтонских «ученых мужей», давно уже обслуживающих кремлевские интересы. Cуть «путингейта» не в количестве контактов лагеря Трампа с Кремлем, а в последовательно нараставшем весь 2016 год сходстве внешнеполитических воззрений Трампа с набором путинских пожеланий.

Центральной фигурой, душой и мозгом кремлевской операции «Трампнаш» является президент «Сenter for the National Interest» Dimitri Simes, в советском девичестве Дмитрий Симис. И неважно, был ли появившийся в США в 1973 году советский диссидент Д. Симис уже тогда засланным «казачком» КГБ, как утверждают многие наблюдатели в Вашингтоне. Каждый раз в ответ на подобное предположение раздавались возмущенные протесты: «Маккартизм! Немедленно прекратите этот чудовищный маккартизм!».

Будем поэтому руководствоваться не предположениями, а бесспорными фактами – аналитической и публицистической деятельностью Simes/Симиса в течение двух последних десятилетий.

В качестве руководителя мозгового центра «Nixon Center», а затем «Center for the National Interest» он играл очень специальную роль в американском экспертном сообществе. Его задача – мягко и ненавязчиво постоянно внушать американскому истеблишменту и руководству позиции, выгодные в текущий момент для Кремля.

Делается это весьма искусно, я бы даже сказал виртуозно. Его тексты концептуально и стилистически неотличимы от стандартного вашингтонского внешнеполитического дискурса на тему американских national interests. Но в каждой статье обязательно появлялся абзац вкрадчиво выдававший за american national interest какую-нибудь очередную кремлевскую хотелку. А все остальное было солидной шелухой, выполнявшей роль сигнала «я свой».

Так Лжедмитрий и трудился по мелочам до 2013 года, до Бостонского марафона. Теракт Царнаевых (после возвращения старшего Тамерлана из восьмимесячной стажировки в ФСБ) открыл новую эпоху в психофизическом воздействии кремлевских операторов на западный истеблишмент и западное общество. Вместо спорадических ad hoc активных мероприятий была выработана цельная системная эмоционально заряженная концепция зомбирования Запада. Обамовская администрация, прекрасно осведомленная об обстоятельствах Бостонского теракта, не осмелилась взглянуть правде о его организаторах в глаза и ответить на вызов, потому что слишком чудовищна была эта правда и слишком ответственных выводов она требовала.

«Сотрудничайте с нами или вас будут продолжать взрывать в ваших домах и на ваших улицах» – вот какой сигнал практически дословно посылается из Москвы после каждого крупного теракта в США, Франции, Германии.

Что Москва понимает под термином «сотрудничество», чисто конкретно разъяснил «добрый следователь» Сергей Марков:

«Нужно срочно прекращать конфликт России и Запада из-за Украины. Хунту заменить техническим правительством, изменить Конституцию, убрать неонацистов, провести новые свободные выборы. Киевская хунта – это одно из главных препятствий для совместной борьбы США, ЕС и России против террористов.»

В роли «злого следователя» выступал некий скептически настроенный парламентарий на «Вечере с Соловьевым», который был не уверен, что одного теракта в Париже хватит, чтоб начали разговаривать с Путиным.

А придурковатый тосканский винодел Айфончик прямо заявил на своей пресс-конференции, что теракты в ЕС и остальном мире происходят по той причине, что страны Запада держат курс на изоляцию РФ.

Кремлевская мафия почти открытым текстом предлагает Западу крышу от дальнейших терактов, но, разумеется, на своих жестких условиях. То, что Москва имеет агентуру и обладает определенным влиянием в джихадистских структурах, давно не секрет. Это и люди, завербованные еще КГБ по линии «национально-освободительных движений», и саддамовские офицеры, обучавшиеся в СССР, составляющие сегодня кадровый костяк ИГИЛ, и молодая поросль кавказских «воинов Аллаха», заботливо снабжаемых ФСБ российскими заграничными паспортами и направляемых на Ближний Восток.

Условия этой «крыши» и суть навязываемого Кремлем Западу «сотрудничества» формулируются им предельно откровенно: новая Ялта, раздел сфер влияния, признание исключительного доминирования Москвы на территории бывшего СССР.

Постсоветское пространство должно оставаться под жестким контролем Кремля, чтобы ни одна из его стран не смогла вырваться из цепи посткоммунистических воровских паханатов и тем самым стать крайне нежелательным примером для граждан России.

Запад должен быть до такой степени запуган, соблазнен, развращен, чтобы не только не поддерживал бы беглянок (Грузию, Украину), но под конвоем возвращал их обратно в «зону привилегированных интересов» российской клептократии.

Таковы цели объявленной Путиным Западу гибридной мировой войны и сформулированные им же условия капитуляции Запада. Путин пошел на взрывы домов в России, чтобы прийти к власти. Путин с Бортниковым послали Т. Царнаева в США, чтобы внушить американцам мысль о необходимости «сотрудничества» с Кремлем.

Задача Симиса и других подобных ему засланных или завербованных в США «экспертов» – представлять эту программу Путина в респектабельном обличье «american national interests».

Кандидатура Трампа, человека мало осведомленного в вопросах внешней политики, чрезвычайно самоуверенного и сделавшего своим коньком лозунг «America First», понимаемый им как отказ США от своих традиционных союзов, оказалась идеальным объектом для вербовочной разработки. (Независимо от степени достоверности известного досье на Трампа, составленного С. Steele.)

Ключевым успехом Симиса стала готовность Трампа произнести 26 апреля свою первую внешнеполитическую речь »America First will be the major and overriding theme of my administration» в симисовском «Сenter for the National Interest» – этой вашингтонской резидентуре путинского гибридного спецназа.

Разумеется, такому выбору Трампа предшествовала большая предварительная работа Симиса по обработке клиента, совместное обсуждение двумя выдающимися американскими патриотами – Симисом и Трампом – американских национальных интересов.

Существенную роль в этом процессе должны были играть уже внедренные в руководство избирательной кампанией Трампа давние платные агенты Кремля Манафорт и Пейдж. Эти жулики годами работали за громадные деньги у российских олигархов и у Януковича. Манафорт был советником Януковича долгие годы, возглавлял его избирательную кампанию в 2008 году. Продолжал работать на прокремлевский «Оппозиционный блок» и после бегства Януковича.

На том же мероприятии 26 апреля Симис как хозяин заведения представил друг другу двух своих хороших знакомых – Трампа и посла РФ Кисляка, ставшего сегодня в Вашингтоне токсичной суперзвездой. Но я бы не преувеличивал значение Кисляка. Во многом он раздутая фигура отвлечения. Реальным шефом операции «Трампнаш» был не Кисляк, а именно Симис. Кисляк работал на подхвате у Симиса, а не наоборот.

Симис в короткий миг своей высшей славы после избрания Трампа регулярно давал из вашингтонского далека самодовольные установочные интервью российской телевизионной семейке пропагандонов в программе «60 минут», назначал послов, анонсировал скорую встречу двух властелинов мира – Путина и Трампа.

Но 26 апреля Симис и Трамп начали свой путинофильский дрейф довольно осторожно. С важного для них, но пока еще невинно звучавшего тезиса, о том, что у России и США есть ужасный общий враг – исламский терроризм – и хорошо бы нам поэтому улучшить наши отношения:

«We should seek common ground based on shared interests. Russia, for instance, has also seen the horror of Islamic terrorism.

I believe an easing of tensions and improved relations with Russia – from a position of strength – is possible. Common sense says this cycle of hostility must end. Some say the Russians won’t be reasonable. I intend to find out.»

Постепенно в последующих заявлениях Трампа и его ближайшего окружения из этого пассажа как из личинки начала вылезать вся путинская программа капитуляции Запада.

«Наш основной враг — ИГИЛ, Путин борется с ИГИЛ, поэтому мы должны отбросить все наши мелкие разногласия и объединиться с Путиным» – вот нехитрый штамп сознания, который денно и нощно внушали Трампу Манафорт, Пейдж, Симис и еще два крупных американских политолога, о которых чуть ниже.

Отбросить мелкие разногласия на их языке означало сдать Украину на полный произвол Путина. И вот уже Трамп заявляет, что он не уверен, было ли присоединение Крыма к России аннексией, крайне скептически отзывается об устаревшей, на его взгляд, организации НАТО.

Поощряемый личными похвалами Путина, Трамп начинает беспрерывно восхищаться им и даже призывает его вскрывать электронную почту своей соперницы, очень высоко отзываясь об организации WikiLeaks.

А какой музыкой сфер прозвучали в Кремле слова близкого к Трампу Гингрича, объявившего капитуляцию Запада от имени будущего президента Трампа! Спикер палаты представителей в 90-х, не маргинал в большой политике как Трамп, а, напротив, cream of the creams американского истеблишмента Ньют Гингрич заявил в ходе кампании, что «Эстония – это пригород Санкт-Петербурга, и он не собирается ради нее идти на риск ядерной войны с Россией».

Подобная сентенция уже сама по себе громадная победа двухлетнего откровенного ядерного шантажа Запада Крым Пут Ином. По существу, это прямое приглашение «вежливым зеленым человечкам» отправиться в очередной «отпуск» сначала в Эстонию, далее везде. Интересно, знал ли Гингрич, что он дословно повторяет аргументацию Сталина 1939 года, объявившего войну Финляндии, якобы самой своей географией угрожавшей безопасности Ленинграда.

Характерно, что ни одного слова даже по поводу самых скандальных утверждений Трампа и его команды не проронили в течение кампании такие гуру американской внешней политики, как Киссинджер и Бжезинский. Ну, с первым все ясно. Он и его ближайший советник по России Т. Грем уже более 10 лет так же как Симис беззастенчиво и, по всей видимости, далеко не бескорыстно обслуживают интересы Кремля. Прочтите любую их публикацию, чтобы в этом убедиться.

Киссинджер несколько раз встречался с Трампом и убеждал его идти на большую сделку с Путиным ради возможной в будущем поддержки Россией США в их противостоянии с Китаем. Он лукаво предлагал Трампу повторить стратегическую комбинацию Никсона 1971 года, поменяв в ней Китай и Россию местами. А ради ее успеха рекомендовал признать за Россией исключительные права на всем постсоветском пространстве, удовлетворив тем самым ключевые запросы Кремля.

Грем же на пару с бывшим шефом СВР генералом Трубниковым еще в 2014 году провел скандальную конференцию российско-американских «экспертов» в штатском по сохранению Украины в сфере российского доминирования. В январе-феврале вся кремлевская «капелла» в Вашингтоне активно лоббировала назначение Грема на пост посла США в Москве.

До железного Збига, стойко противостоявшего советскому коммунистическому режиму в годы холодной войны, длинные руки с Лубянки дотянулись сравнительно недавно, с началом украинского кризиса. Но не с банальным ледорубом, а со щедрым пожертвованием одного из придворных олигархов в пользу возглавляемого ветераном-антисоветчиком CSIS. После чего старик Бжезинский неожиданно увлеченно, хотя и несколько стыдливо, заблеял о финляндизации Украины.

В избрании Трампа Путин увидел шанс своей невероятной геополитической победы. Той, которую не смогла одержать супердержава СССР за долгие годы холодной войны. А вот, казалось бы, у ничтожной воровской путинской Дзюдохерии появился шанс получить ее в подарок от американских полезных идиотов, опекаемых щедро проплаченными Кремлем «экспертами».

Отказ США от военной защиты страны-члена НАТО, от принципа ядерного сдерживания означал бы конец НАТО, конец США как мировой державы, уход Запада из Мировой Истории. Это громадный соблазн для идеологов и практиков «Русского Мира», и Путин, несомненно, серьезно размышлял над тем, как таким шансом воспользоваться и как этот шанс максимально увеличить.

Шампанским в думе была встречена 9 ноября утром победа Трампа в Москве. Симис и Грем отсалютовали очень сходными директивными статьями-инструкциями «A Blueprint for Donald Trump to Fix Relations with Russia» и «Toward a New Equilibrium in U.S. – Russian Relations» для трамповской администрации, профессионально облекая путинскую повестку дня в список насущных национальных интересов США.

Но в Кремле не понимали одного очень важного обстоятельства. Засрать мозги одному недалекому человеку и усадить его в кресло в Овальном кабинете в Белом доме недостаточно, чтобы изменить внешнюю политику США.

США – развитая демократия с многоуровневой системой сдержек и противовесов. Республиканцам, чьим кандидатом был Трамп, принадлежит большинство в конгрессе, но очень влиятельная группа республиканских конгрессменов категорически выступает против путинофильских фантазий Трампа, хотя они готовы поддержать его как своего президента по важнейшим вопросам внутренней политики.

В этой ситуации Трампу, чтобы не подставить себя под импичмент, которого уже, не скрывая, добиваются демократы, необходимо теперь бежать впереди антипутинского паровоза. Чем он и занимается, обвиняя Обаму в преступной слабости по отношению к путинскому режиму в течение всех восьми лет своего правления.

По каналу FOX непрерывно крутится ролик со скандальной фразой Обамы «Передай Владимиру, что в свой второй срок я буду более гибким».

В такой атмосфере Владимиру Таврическому надо готовиться к худшему. Ни о какой большой сделке, ни даже о смягчении санкций не может быть и речи. Масштабная операция «Трампнаш» с треском провалилась.

Тесные связи Симиса, Грема, Киссинджера с Кремлем и Лубянкой последние 10-15 лет были очевидны тем, кто внимательно следил за «изгибами» их политологической мысли. Но никогда прежде кремлевская агентура в Вашингтоне не расчехлялась столь откровенно как в ходе этой операции.

Весь 2016 год они сражались, не жалея ни сил, ни остатков своей репутации, как элитный спецназ заброшенный в столицу врага с целью ее захвата в гибридной войне, объявленной им Западной цивилизации.

Одной из фундаментальных ценностей этой декадентской и загнивающей цивилизации является демократия. Та самая демократия, которая ради принципа СВОБОДЫ ВСЕХ обязана защищать свободу и своих врагов, стремящихся ее уничтожить.

Не находящиеся на государственной службе граждане США гг. Саймс, Грем, Киссинджер свободны в своем экзистенциальном выборе служить военному преступнику, серийному убийце-уголовнику, крупнейшему в мировой истории вору и извращенцу-педофилу. К ним не может быть никаких претензий у американской правоохранительной системы.

Но демократия может и должна защитить себя от возможных будущих акций путинского спецназа, открыто назвав имена его вашингтонских героев – маска, мы тебя знаем!

Джерело: Каспаров.ру

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