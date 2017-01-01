Кремлівський поводок Трампа

Андрій Піонтковський Публіцист, політолог

Андрій Піонтковський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Трамп сам по собі просто не міг придумати сюжет з ядерним роззброєнням.

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В двух предыдущих колонках «В ожидании Трампа« и «Китайская шкатулка« я подробно разобрал два кремлевских мифа, заботливо внедряемых в западное коллективное политическое сознание. Они создавали концептуальную базу для внешнеполитической деятельности будущего президента Трампа под общим заголовком «We need Russians!» Нам нужны русские, чтобы вместе бороться с ИГИЛом, чтобы вместе противостоять Китаю.

Естественно, «русским» за это предлагалось заплатить – снятием санкций и признанием территории бывшего Советского Союза зоной их привилегированных интересов.

Не успел я срубить две кремлевские пропагандистские головы, как у чудища Трампутина тут же выросла третья. И заговорила нечеловеческим голосом с корреспондентами «Times» и «Вild»:

НАТО устарело, ЕС распадется, а нам нужны русские.

А зачем нужны?

А вот затем, чтобы снять с них санкции. Заодно и договориться о ядерном разоружении.

Трамп сам по себе просто не мог придумать сюжет с ядерным разоружением. Он, мягко говоря, не отягощен познаниями в этой сфере, и потому своими заявлениями бросается из одной крайности в другую. Совсем недавно он задавался вопросом: если у нас (у американцев) есть ядерное оружие, то почему мы не применим его против ИГИЛа? Неделю назад он обещал резко увеличить американский ядерный арсенал. А сегодня внезапно он предложил ядерно разоружиться.

Фенечка ядерного разоружения могла быть подсказана ему только Кремлем. Это старый трюк, регулярно используемый московской пропагандой. В отличие от нее, российские и американские военные руководствуются доктриной взаимно гарантированного уничтожения, исключающей полномасштабную войну. Отказываться от нее они не собираются и правильно делают. Поэтому глубокие сокращения ядерного оружия в настоящее время невозможны, и все заявления о разоружении – это ритуально-декоративный дипломатический танец с обеих сторон. 100 боеголовок – туда, 100 боеголовок – сюда.

Договор Обамы-Медведева был нужен Москве, потому что придавал ей статус супердержавности, сливал российскую агрессию против Грузии и объявлял перезагрузку. А лауреату Нобелевской премии мира Обаме казалось, что это новый шаг к его нелепому ядерному нулю.

Подобный же липовый договор сейчас Путину очень кстати, потому что он решает для него примерно те же насущные задачи. И сегодня Трамп послушно озвучил эту путинскую хотелку.

Причем не только в этом интервью. Первое свое развернутое выступление по внешней политике он сделал в апреле в саймсовском (!) National Interest. C тех пор он уже почти год непрерывно и очень последовательно льстит Путину и озвучивает весь спектр его геополитических пожеланий.

Последняя идея Трампутина с ядерным разоружением действительно недурна – под нее можно протащить очень многое из путинского wish list. Дело в том, что со времен холодной войны само словосочетание «ядерное разоружение» производит на западную публику совершенно магическое впечатление. Вот уже и Карл Бильд успел твитнуть что-то положительное.

Но с другой стороны, Трампутин совершенно раскрылся в этом интервью. Теперь не только сенаторов и конгрессменов, но и членов нового кабинета могут начать терзать совсем уже не смутные сомнения.

Почему он это сделал, я не знаю. Может быть, от чистой всепоглощающей любви к Путину. А, возможно, из-за 19% акций «Роснефти», ожидающих его в сингапурском оффшоре. Но, похоже, что его интервью европейским СМИ намного убедительнее, чем даже сливы компромата, подтверждает, от кого он находится в жесточайшей зависимости, и кем он столь эффектно управляется.

Джерело: Каспаров.ру

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