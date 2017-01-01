Навіщо Москва змінює тактику на Донбасі, і до чого тут «труп» Януковича

Андрій Піонтковський Публіцист, політолог

Андрій Піонтковський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: EPA/UPG

Путін може піти на визнання незалежності або напівнезалежності «Л/ДНР»

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Стратегия Кремля не меняется: максимально разрушить, принести максимальный вред украинскому государству, заблокировать его европейский выбор. Сначала это была попытка создать «Русский мир» и «Новороссию», потом, когда она провалилась, эта территория превратилась в такой огрызок, осколок двух областей в «Лугандонию».

В последнее время тактика Москвы состояла в том чтобы использовать Минские соглашения в своей интерпретации, втолкнуть эту территорию как раковую опухоль в политическое поле Украины, чтобы Украина признала этих бандитов, которые стоят во главе и они стали бы политическими деятелями Украины, после того, как изменилась бы Конституция Украины. Таким образом, Кремль думал разрушить украинскую Конституцию, украинское государство. А вот сейчас, похоже, наконец в Москве поняли, что Украина никогда на это не пойдет и поэтому Кремль резко меняет свою тактику. До этого все время в РФ подтверждали, что они за территориальную целостность Украины, и эти территории - часть Украины, и она должна признать их и дать им какие-то особые права, воссоединить. Теперь же всячески подчеркивается субъектность этих территорий. И важным политическим шагом в этом было признание паспортов. А сейчас ведется экономическое привязывание, вывод предприятий из украинской юрисдикции, замыкание их на РФ. Вот насколько далеко Москва пойдет по этому пути де-юре, непонятно.

Вряд ли она пойдет на корпорацию, но какое-то признание независимости или полунезависимости может быть. Кроме того, мы видим, что за последний месяц резкое обострение военной ситуации. Еще признав и субъектность этой территории, Москва будет вместе с ними требовать изменений и их границ. И те же сегодняшние «руководители» требуют расширения контроля территорий до прежних границ Луганской и Донецкой областей. И в связи с этими изменениями и появились такие слухи о возможной смене руководства. Был даже каким-то образом извлечен и продемонстрирован «труп» Януковича. Не исключен такой вариант, что они транспортируют туда Януковича или Азарова и объявят эту территорию не каким-то куском, отделившимся от Украины, а законной Украиной, где будут законные власти, свергнутые «хунтой» в 2014 году.

Вот примерно в такую игру собирается играть Москва, практически выходя из Минских соглашений. Потому что ее план использовать «Минск» для того, чтобы втолкнуть эту территорию внутрь Украины, провалился. Теперь будет какое-то движение к субъектности этих территорий.

В то же время, большинству населения России в принципе абсолютно все равно по поводу присоединения этих территорий к РФ. А те, кто задумываются об экономических последствиях, понимают, что любая форма их признания – юридическая или фактическая – будет означать дополнительное и очень значительное экономическое бремя для России. Так же, как это уже ясно с Крымом, такое присоединение скажется на жизненном уровне российского населения весьма отрицательно. Но власти РФ преследуют здесь не экономические цели, а геополитические цели «величия».

С самого начала было ясно, что Путину нужны не куски территорий, Крым или «Лугандония», ему нужен контроль над всей Украиной в том смысле, чтобы блокировать ее вектор европейского развития. Ведь когда Путин запугал и подкупил Януковича в ноябре-декабре 2013 года, он был весьма доволен и не помышлял ни о какой аннексии. В Киеве оставалась подчиненная ему власть, европейский путь Украины был закрыт, а война началась после Революции Достоинства. Именно для того, чтобы остановить европейское развитие Украины. Поэтому до конца своего пребывания в Кремле Путин любыми разными путями будет вредит Украине, подрывать ее и блокировать ее европейское развитие.

Джерело: Апостроф

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