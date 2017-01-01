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    Думки вголос

    Новий посол США у РФ спровокував паніку у Кремлі

    • Андрій Піонтковський

      Публіцист, політолог

    • Сьогодні, 17:21
    • Розсилка
    <span>Джон Хантсман</span>
    Джон Хантсман

    З призначенням Трампом нового посла поставлено крапку в питанні Москви «Ху із містер Трамп?»

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    В России не просто обеспокоились новым возможным американским послом в России Джоном Хантсманом. Мне кажется, это больше похоже на истерику, если прочесть твиты всех этих кремлевских деятелей. Но это все ожидаемо. Я еще несколько недель назад сформулировал тенденцию отношения Трампа к путинской России.

    Трамп теперь будет ехать впереди антипутинского паровоза, так как находится под градом обвинений в сотрудничестве его штаба с Путиным. Тем более, что 20 марта открываются слушания в Сенате и что самое неприятное для Трампа, что вся эта симпатия к Путину отторгается очень влиятельным крылом Республиканкой партии.

    Большинство Конгресса тоже настроено крайне отрицательно. Поэтому дальнейшее заигрывание с Путиным грозило бы Трампу импичментом. Тем более у него есть и другие вопросы, по которым он сражается с Конгрессом, общественным мнением, прессой. И эти вопросы для него более важны, чем отношения с Путиным.

    Его последние заявления, что Крым необходимо отдать Украине, что санкции против России будут продолжаться, - были неслучайными. Сравните эти высказывания с теми, которые он делал во время выборов, когда говорил, «а неизвестно была ли аннексия Крыма. Может, это было волеизлияние крымского народа».

    Все это окончательно было ясно еще в феврале после Конференции по безопасности в Мюнхене, где все ведущие члены его Администрации, включая вице-президента, очень жестко и определенно подтвердили атлантическую позицию, готовность НАТО защищать всех своих членов, в том числе и прибалтийские страны от гибридной агрессии России.

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    Но истерика в Москве по поводу назначение нового посла Хантсмана несколько запоздалая. Это уже прощание с последними иллюзиями. Да и само назначение – демонстративно-показательное. Ведь Хантсман изначально во время праймериз выступал против кандидатуры Трампа, в том числе критикуя его внешнеполитические взгляды.

    Этот человек достаточно жестко относящийся к Кремлю. А вот кремлевкие агенты хотели просить на этот пост человека уж явно работающего на Кремль. Об этом во время своих телевизионных интервью с российской аудиторией намекал другой путинский агент Саймс. Все это лобби толкало на пост посла Томаса Грэма. Но не получилось.

    Так что с назначением Трампом нового посла поставлена точка в вопросе в Москве «Ху из мистер Трамп?». Реакцию Москвы сейчас можно перефразировать цитатой из поэмы Галича, «оказался наш Трамп не отцом, а су*ой».

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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