Путін не переступить 2018 рік, а потім Росія піде з Донбасу

Андрій Піонтковський Публіцист, політолог

Андрій Піонтковський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Путін

Зміна диктатора - це завжди ослаблення і вікно можливостей. Нова «хунта» готова буде піти з Донбасу, але не з Криму

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Стратегия Путина по Донбассу изменилась несколько месяцев назад, когда он понял, что Киев никогда не пойдет на впихивание квазиреспублик обратно в состав Украины. Что касается заявлений главарей ЛНР и ДНР, то следует не на слова смотреть, а на действия. Тем более, Плотницкого и Захарченко, которые часто ретранслируют не позицию Кремля, а позицию своего алкогольного отравления.

Если же оценивать ситуацию на Донбассе по действиям Кремля: признание «паспортов» (так называемых ДНР-ЛНР, -ред.), введение российского рубля, то дела идут на повышение субъектности этой территории. Это не дойдет до уровня формального признания или аннексии. Это будет такая полуаннексия по аналогии с грузинскими «республиками». Мне кажется, что это должно устраивать Украину. Потому что угроза под давлением Франции и Германии уничтожить украинское государство путем легитимации бандитов была намного серьезнее.

Украина, со своей стороны, может объявить эти территории временно оккупированными. Украина не может освободить их силой, поскольку Путин будет неограниченно повышать присутствие российской армии. Но и Россия не сможет дальше расшириться военным путем. Обе стороны медленно идут к одной и той же реальности. До падения путинского режима в России вопрос Донбасса останется замороженным.

Если взять последние решения киевских властей по социальным сетям (запрету ряда российских сайтов, - ред.) и Московскому патриархату («церковные» законы Верховной Радой не был рассмотрен, - ред.), то Украина предпринимает правильные шаги. Ведь социальные сети и гундяевская церковь — это инструменты агрессивной войны. Трудно представить, чтобы в 1941 или 1942 годах во время войны с Германией в России действовали немецкие радиостанции.

Путин потерпел ряд внешнеполитических поражений: идеология «русского мира», «Новороссия» лопнули, резко ухудшились отношения с Западом и будут еще ухудшаться. Сейчас создана комиссия Конгресса США по расследованию не только российского вмешательства в выборы, но российской деятельности вообще. Сейчас в России обстановка классического дворцового переворота. Вся путинская верхушка зависит от отношений с Западом, они прекрасно понимают, что без смены путинского бренда Запад на восстановление отношений не пойдет. Поэтому Путин 2018-й год не перешагнет, или его уговорят не идти (на президентские выборы, - ред.).

Но в связи с этим не стоит строить иллюзий, после ухода диктатора обычно к власти приходят такие же мерзавцы. А смена диктатора — это всегда ослабление и окно возможностей. Новая «хунта» готова будет уйти с Донбасса, но не из Крыма. И Запад будет смотреть на это даже как-то доброжелательно. Если уйдут без дураков: выведут войска, уберут бандитов, то Запад более серьезные санкции снимет, но аннексию Крыма никогда не признает. Ситуация будет такая, как в советское время с Прибалтикой — Соединенные Штаты не признавали аннексию этих стран Советским Союзом.

Джерело: Апостроф

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