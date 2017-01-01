Росія виступила проти України в самій принизливій ролі насильника-імпотента

Андрій Піонтковський Публіцист, політолог

Андрій Піонтковський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Здайте Путіна!

Штучка Венедиктова в последнем «Персонально ваш« снова оказалась посильнее гётевского «Фауста». Какой плодовитый классик! Очень подробно, по буковкам практически открытым текстом он во второй раз подряд поведал, что гордость русской дипломатии В. Чуркин был отравлен на своем рабочем месте. И, к сожалению, не пиндосами, а коллегами, или точнее, как их называют на мидовском слэнге, соседями.

Ничего личного. Исключительно интересы Рейха. В ставке «хорошего Гитлера» изменилась концепция по якобы «письму» якобы Януковича якобы «с просьбой» о якобы вводе войск. На сегодня не было такого письма. А Чуркин как та проститутка или рабочий, я уж не помню точно, из поэмы Маяковского – она спала с Лениным и она знала все. А во многом знании, как известно, много печали. Все разрешилось по понятиям. Государственные похороны по высшему разряду, персональная пенсия безутешной вдове. Трогательный реквием Саманты Пауэрс.

Много еще чего другого, прямо или косвенно дискредитирующего первое лицо, было в последнем выпуске «Персонально ваш». И по «Боингу», и по ТУ-154 и по Дубровке. Кстати, по Дубровке у ААВ одна неточность. Не все террористы были там ликвидированы. Один из них, агент ФСБ Ханшап Теркибаев, остался невредим, дал подробное интервью Анне Политковской и только после этого заслуженно погиб в автомобильной катастрофе. В общем, материала в передаче «Персонально ваш» от 10 марта было сразу на несколько Гааг.

Последний раз ААВ был столь же решителен и отважен в ноябре 2015 года, когда он так же настойчиво в той же передаче несколько раз пытался докричаться до общества с меняющей ВСЁ информацией о торговле Путина и Асада нефтью с ИГИЛом. Никто кроме меня не попытался тогда помочь ему в его благородной миссии.

Напрашиваются три вопроса: откуда ААВ получает столь чувствительную информацию, зачем он с нами ею делится и почему (уж простите) он до сих пор жив?

В серии статей о «Кроте« я уже дал свой один и тот же ответ на все три вопроса сразу: как собеседник, приглашаемый в минуты роковые на пиры всеблагих, наш «крот» пользуется доверием и покровительством некоторых влиятельных всеблагих, которые используют его как информационный ресурс для трансляции своих сигналов.

В последние дни, после того как провал операции «Трампнаш» стал очевиден всеблагим, плотность подобных сигналов резко увеличилась. И используются для их передачи не только патентованный «крот» и его радиостанция, но и близкие по духу «Дождевые» черви.

Нашумевший пост бывшего нашиста Кашина-гуру, например, – это развернутый призыв к своим в «элитах»: сдайте Путина и все останется как в золотые времена. И бабки при вас и дворцы и виноградники и дети и жены на подобревшем Западе.

Наперебой предлагаются различные сценарии «большой сделки» с Трампом уже без Путина в том числе и видными оппозиционерами. Но что характерно, Путина «элиты», похоже, действительно дружно готовы слить. Путина, но не свои коллективные имперские фантазмы.

Во всех замышляемых ими без Путина сделках со все ещё Трампушкой фигурируют и «Крымнаш» и какие-то «сферы влияния» и обязательно «нейтральная» Украина. Нейтральная в отношении какого конфликта?! Нейтральная в агрессивной войне, развязанной против нее Россией, нарушившей с десяток двухсторонних и международных договоров? А что касается сфер влияния или доминирования на постсоветском пространстве, то как эти «элиты» в том числе и «оппозиционные» 25 лет не могут понять, что никому из бывших солагерников по советской зоне они на хрен не нужны со своими комплексами. О чем бы они там ни договорились за их спиной с каким-нибудь Трампом. Тем более что никакой Трамп не будет с ними договариваться.

Свою самую выдающуюся посредственность «элиты» могли сравнительно безболезненно сдать в 2010 , подписав обращение «Путин должен уйти«, или в 2011 когда в Москве 100-150 тысяч людей выходили на митинги протеста.

Но они предпочли влиять на власть и вместе с ней, социально и ментально близкой, совершили с тех пор массу преступлений против других народов и государств, в которых судя по их постпутинским мечтаниям продолжают упорствовать.

Неспособность нарцистирующей в своих мегаломанических фантазиях «элиты» не формально на бумаге, а внутренне психологически воспринимать всерьез независимость «братских» стран, её поразительная глухота к возможной реакции наших соседей, духовная лень и имперская спесь, не позволяющие попытаться взглянуть на себя их глазами, – все эти замечательные качества вождей российской клептократии закономерно порождали цикл отчуждения и вражды на всем постсоветском пространстве.

Перманентный провал всех попыток «доминирования» в самодовольно провозглашенной ими «зоне своих привилегированных интересов» и заставляет кремлевских фигурантов списка «Форбс» испытывать фрустрацию и то унижение, о котором непрерывно вещают на всех российских и зарубежных психоаналитических кушетках наши внешнеполитические витии.

Безумная концепция «Русского Мира», ученически заимствованная вождем «разъединенного» арийского племени у гитлеровской внешней политики 30-х годов прошлого века, и позорная попытка ее практической реализации в Украине стали апофеозом четвертьвековой оргии «униженчества». Россия выступила в отношении Украины в самой унизительной роли насильника-импотента. Пациент дал, наконец, ответ на вопрос давно уже обеспокоенных его неадекватным поведением окружающих о природе его униженности. Русский человек на rendez vous с Историей, оказывается, унижен, когда он не может безнаказанно топтать и расчленять своих бывших собратьев по строительству платоновского Котлована.

Джерело: Каспаров.ру

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