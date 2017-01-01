  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Андрій Піонтковський
    Думки вголос

    США познущалися з Росії, а в Путіна назавжди закінчилися понти

    • Андрій Піонтковський

      Публіцист, політолог

    • Сьогодні, 06:56
    • Розсилка

    Військові успіхи Кремля за останні три роки пояснювалися слабкістю Обами

    Само обладание ядерным оружием любой страной – Францией или Великобританией – означает, что она готова его применить в случае атаки на себя другого ядерного государства или в случае угрозы существованию этого государства, например, при попытке завоевания, оккупации. То же самое написано в российской ядерной доктрине в разделе о ядерном оружии. Там есть довольно разумные вещи о том, что Россия готова применить ядерное оружие в случае нападения на нее какого-либо государства с использованием оружия массового уничтожения либо в случае угрозы конвенционального нападения, представляющего угрозу существованию самого государства. В переводе на обычный язык это означает, что в случае, если, допустим, какая-то десятимиллионная китайская армия движется по Сибири в направлении Урала, РФ готова первой применить ядерное оружие. Подобные формулировки есть во всех доктринах всех ядерных держав. То же самое написано и в доктрине Великобритании. Просто британский министр обороны решил напомнить, что Великобритания – ядерная держава, и такая функция предусматривается. На этом и держится мир последние 50-60 лет. Суть в том, что если одна сторона применяет ядерное оружие против другого государства, то и сама получит неприемлемый ущерб.

    Гораздо опаснее бряцание ядерным оружием, которое начал Путин, и которое совершенно не относится к ситуациям, описанным в российской военной доктрине, где идет речь о нападении ядерных держав или противника с громадным конвенциональным превосходством. Если мы помним, то он в своем фильме о Крыме хвастался тем, что привел в боевую готовность ядерное оружие, которое готов был использовать в случае обострения ситуации.

    Вся российская военная пропаганда последние три года сопровождалась ядерным шантажом. К примеру, господин Тренин, российский военный эксперт, каким-то образом являющийся генералом ГРУ и каким-то чудом – экспертом московского отделения американского центра Карнеги, не раз говорил о том, что если Запад предоставит Украине летальное оружие, то русские могут применить ядерное оружие. Вот такие были разговоры.

    Но в ночь с 6 на 7 апреля все поняли, что все эти разговоры шантажиста Путина являются просто пустыми понтами. Тогда американцы издевательски предупредили русских с утреца о том, что они будут крылатыми ракетами бомбить аэродром, а «вы там уберите, пожалуйста, своих сотрудников и советников». Их убрали, несмотря на то, что до этого россияне говорили о том, что С-300 и С-400 поставлены в Сирию для того, чтобы защищать сирийские аэродромы от американских крылатых ракет.

    Все эти понты не то, что о ядерном оружии, но и об использовании противоракетных систем, оказались пустой болтовней. И все политические и военные успехи Путина за последние три года, что в Украине, что на Ближнем Востоке, объяснялись только ничтожеством и слабостью, беспомощностью президента Обамы. А о Трампе можно долго говорить. Но его заслуга в том, что он показал: Америка готова применять силу, мировой полицейский вернулся на дежурство. На этом все понты Путина навсегда закончились.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    США військові держава
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Тарас Чорновіл
    Тарас Чорновіл

    Журналіст, політичний діяч

    Дмитро Корнійчук
    Дмитро Корнійчук

    Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Лариса Ніцой
    Лариса Ніцой

    Письменниця

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ