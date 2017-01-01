Вбивство Вороненкова - показова страта «зрадника»

Андрій Піонтковський Публіцист, політолог

Андрій Піонтковський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Що тут можна сказати: ми всі пам'ятаємо знаменитий путінський вислів про те, що є вороги, а є зрадники: з ворогами я можу домовитися, а зрадників я знищую.

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Основная версия, без сомнения – это то что Вороненков был убит по приказу из Москвы. Это преступление выглядит, как классическое «сакральное убийство». Помните Путин рассказывал, что некие «враги» готовятся убить лидеров оппозиции, вскоре после чего и был убит Борис Немцов.

А сейчас, некий российский военный обозреватель Жилин на протяжении месяца распространялся на тему, что дескать кровавое СБУ готовит убийство Вороненкова и Максаковой. Кстати, немаловажная деталь, что в эту гостиницу они должны были идти вместе (это рассказал Илья Пономарев), и Максакова отказалась в последний момент.

Вы обратите внимание на истерию, которая охватила российские каналы после сообщения о гибели Вороненкова в Киеве. При всем уважении к покойному, он был личностью не такого уж большого масштаба, чтобы весь российский агитпроп буквально встал на дыбы. А тем не менее по всем каналам на протяжении многих часов шли бесконечные обсуждения его убийства. Ради этого -телешоу, которые обычно выходят в 6-7 вечера, выходили в виде экстренных выпусков вне расписания – и все это лишь для того, чтобы истерически прокричать о том, что убийство Вороненкова это провокация СБУ.

Потом, меня поразил еще один момент. Выступление Марии Захаровой: она была совершенно непохожа на себя. Она путалась, сбивчиво говорила что-то о том, что дескать «мы знаем, как пойдет следствие в Украине» — на нее страшно было смотреть. У меня есть только одно объяснение этому: они опасались, что убийца выживет и начнет давать показания. Видимо – это было бы катастрофой для них. Поэтому, решили таким образом, в дикой падучей, информационно подстраховаться.

Это сигнал всем тем, кого Путин называет предателями и всем политическим эмигрантам в Украине, да и не только в Украине. Но в первую очередь, не столько диссидентам, а именно тем, кто входит в категорию потенциальных отступников и предателей на самом верху. Ведь не секрет, что недовольство в верхних слоях так называемой элиты нарастает и многие наверху наверняка думают о том, чтобы подобно Вороненкову, говоря блатным языком, «соскочить». И показательная казнь Вороненкова — четкий сигнал этой публике, что соскочить никому не дадут.

Есть и второй возможный мотив – так называемое дело «Трех китов». Дело о контрабанде высшими чинами ФСБ, которое закрыл Путин и после создал «Следственный комитет» — целую структуру, параллельную с прокуратурой, во главе которой поставил своего однокурсника Бастрыкина.

Я думаю, что его ценность как свидетеля по делу Януковича – преувеличена. То, что Янукович – государственный преступник и так доказывает вся его деятельность. И я, честно говоря сомневаюсь, что Вороненков мог лично присутствовать или принимать участие в мероприятиях, где обсуждались детали российской агрессии против Украины или аннексии Крыма. Я еще раз говорю о том, что уверен, что его убийство надо рассматривать именно как показательную казнь «предателя». Не потому, что он мог знать что-то особо важное по делу Януковича (хотя что-то конечно ему могло быть известно, особенно по делу о контрабанде ФСБ), а то, что он сбежал и после резко критиковал путинский режим.

А чему тут удивляться, когда страной правит банда преступников. Отсюда и методы. Это не первое и не последнее убийство.

Джерело: Русский Монитор

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