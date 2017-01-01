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    Думки вголос

    Вибори у Франції: черговий провал Путіна

    • Андрій Піонтковський

      Публіцист, політолог

    • Сьогодні, 17:32
    • Розсилка
    Еммануель Макрон та його дружина
    Еммануель Макрон та його дружина

    Посадили Трампушку на стіл, а виявилося, що собі на голову. Тепер ситуація у Франції ...

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    Не думаю, что в Кремле настолько безграмотные люди, что надеялись на победу Марин Ле Пен. Она ни при каких условиях не могла выиграть. В Кремле в основном то ставили на продажного Франсуа Фийона, который у них на содержании. Была довольно велика опасность, что во второй тур выйдут как раз Ле Пен и Фийон, и он победит. Но, вот чудо! Были разоблачены все комбинации Фийона по тем же зарплатам его жены, как фиктивной помощнице. В общем, Кремль был довольно близок к успеху, но не повезло.

    Что дальше? Можно ожидать все, что угодно. Можно постараться организовать какие-нибудь террористические взрывы во Франции, чтобы помочь любимой Марине … Но это все, конечно, из области фантастики.

    Вчера вечером по существу вся политическая элита Франции объединилась вокруг Макрона. То есть отвернулась как-то фортуна от Кремля. Вначале карта ложилась, а тут – провал за провалом. Первый был в Австрии, хоть его не все и заметили, потом в Голландии. А чего только стоит колоссальный провал операции «трампнаш». Посадили Трампушку на стол, а оказалось, что себе на голову. Теперь ситуация во Франции… И в Германии, конечно же, выиграет Меркель. Все это усиливает растерянность и панику в Кремле.

    Но я бы не сказал, что французы поставили точку в антиевропейских лозунгах. Давайте не забывать, что с такими лозунгами выступал крайний левый Жан-Люк Меланшон. Вот посмотрите, что у нас выходит – Ле Пен получила 21% плюс 18% Меланшон и выходит примерно 40%. То есть антиевропейские настроения существуют во Франции также как и во многих других странах.

    Но в общем, опыт Голландии, а теперь и Франции показывают, что политический истеблишмент вообще-то справился с вызовом. Антиевропейский и пропутинский драйв в Европе – остановлен.      

    Джерело: Обозреватель

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    вибори Франція Марін Ле Пен Еммануель Макрон
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