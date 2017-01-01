Відставка Флінна – гарна новина для України

Андрій Піонтковський Публіцист, політолог

Андрій Піонтковський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Майкл Флінн

Жодного пом'якшення в американській позиції щодо путінського режиму не буде

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Отставка Флинна – это начало большего «флиннгейта», который может привести к очень серьезным последствиям и для Трампа. Сейчас уже на весь голос комментаторы и конгрессмены поднимают вопрос, а от чьего имени говорил Флинн с Кисляком (Сергей Кисляк, российский посол в США. – Ред.) 29 декабря и делал свои предложения? Помните тогдашнюю реакцию на выселку российских дипломатов из США в России? Вначале Лавров сделал заявления, что они ответят действием чуть ли не за каждого своего дипломата. А через полчаса добренький Путин пригласил детей американских дипломатов на новогоднюю елку в Кремль. Конечно, он мог это сделать только по поручению Трампа.

А теперь выяснилось, что формальное обвинение, которое предлагается Флинну… Что его погубило? Он сказал вице-президенту Пенсу, что не обсуждал санкции с Кисляком. Пенс это официально подтвердил на пресс-конференции. Получается интереснейшая картина, что Трамп с помощью прокремлевского агента Флинна вел переговоры с Кремлем и даже не ставил в известность своего вице-президента.

Вот сегодня под вечер по нашему времени трамповский пресс-секретарь, которого тоже скоро снимут, будет давать пресс-конференцию. Это будет очень интересное зрелище, ведь ему придется ответить на все вопросы.

Для Украины это хорошая политическая новость. Трамп уже настолько скомпрометировал всех своим путинофильством и путинофилами в его окружении, что малейший шаг в направлении Путина, какой-то там разрядки, сделки, Ялты, перезагрузки и все, о чем мечтает Москва, будет означать быструю политическую смерть. Поэтому никакого смягчения в американской позиции, в частности по украинскому вопросу в отношении путинского режима – не будет. Это невозможно.

И теперь самый важный вопрос - но на что тогда Путин идет дальше? В Кремле проснулись с пониманием, что карта Трампа бита, также как была бита карта «русского мира» и «Новороссии» и встреч террористов на дальних рубежах (война российской армии с ИГИЛ в Сирии. – Ред.), чтобы они не пришли к нам на родину. Все эти внешнеполитические карты биты. Путин банкрот, потерпевший серию внешнеполитических поражений.

Для диктаторских режимов это серьезная и опасная ситуация. Что ему остается – идти на капитуляцию или же поднимать ставки. А где поднимать ставки? В Украине, как это может показаться вероятным, судя по последним обстрелам. Но полномасштабная война с Украиной будет означать уже не десятки жертв, а тысячи. Это даже для пассивного, ко всему привыкшего и на все согласного русского общества – будет уже слишком. Таких майоров Прилепиных, которые поедут туда брать Киев и всю Украину, не найдется.

Ну, посмотрим. Кремлю нужно некоторое время осмыслить новую ситуацию и прийти в себя. Я думаю, что трещины внутри кремлевской элиты в этой ситуации будут только углубляться.



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