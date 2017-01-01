Зустріч Путіна та Меркель: черговий провал президента Росії

Андрій Піонтковський Публіцист, політолог

Андрій Піонтковський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Канцлер Німеччини Ангела Меркель та російський президент Володимир Путін

Путіну знову не вдалося надути свій міжнародний рейтинг

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Для Путина опять все прошло неудачно. Имею в виду его недавнюю встречу с Ангелой Меркель и телефонный разговор с Дональдом Трампом.

Давайте начнем с последнего. Путин и вся российская пропаганда уже полгода как добивается встречи с Трампом. Помните, нам объясняли, что вот-вот встреча двух великих лидеров, на которой они поделят мир, должна произойти. Потом говорили, что в Словении будет такая встреча. В последние дни Песков говорил, что Трамп во время своей поездки в Европу заедет в какую-то европейскую страну, чтобы специально встретиться там с великим Путиным. Но, в конце концов, все, что они вымолили в результате телефонного разговора, который официально состоялся по инициативе Путина, это встреча на полях G-20.

Ну, мы помним, что такое поля G-20. Последняя встреча Путина с Обамой на таком саммите была где-то в коридоре около туалета.

То есть явная попытка навязать картину нового раздела мира и новой Ялты двумя великими лидерами опять проваливается. Это, что касается телефонного разговора Трампа с Путиным.

Что касается встречи Путина с Меркель, то я давно не видел такой острой и конфронтационной пресс-конференции, где они просто по всем вопросам противоречили друг другу. Меркель довольно основательно прошлась по вопросам российской внутренней политики, в том числе и обратив внимание Путина на преследование геев в Чечне. Ясно, что эту поездку Меркель сделала чисто по своим внутриполитическим предвыборным соображениям, чтобы у нее был ответ на возможный вопрос оппозиции, мол, что же вы не пытаетесь наладить отношения с Россией? Вот она теперь может ответить «да, я ездила, я пыталась наладить отношения с Владимиром. Но он по-прежнему остается в иной реальности».

Исключительно резкие и враждебные комментарии к Меркель были у всех российских корреспондентов после окончания ее встречи с Путиным.

Так что никаких сдвигов у Путина в надувании своего международного рейтинга добиться не удалось.

Джерело: Обозреватель

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