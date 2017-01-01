Ложка меду в бочці соціального дьогтю від уряду Гройсмана

Андрій Павловський Експерт з питань соціальної політики

Андрій Павловський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мінімальна зарплата

У нас кожен четвертий працюючий – бідна людина. Ось це реальний показник рівня зубожіння

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2016 год в социальном аспекте был сложным для простых украинцев. Объективно, это был год продолжения политики замораживания социальных стандартов, что привело к значительному обеднению граждан.

Вспомним, как правительство Гройсмана административным путем повысило цены на газ для всех потребителей до 6879 грн за тыс. куб м. Это привело к тому, что в два-три раза подорожали все коммунальные услуги. В 2017 году ожидается дальнейший рост тарифов на электричество на 25–30%...

Безусловно, социальное напряжение несколько снижают субсидии на оплату коммунальных услуг. По данным правительства на конец этого года субсидии получает почти 7 миллионов украинских семей, а в 2017 году их число вырастет 9 миллионов, и это при том, что в Украине насчитывается всего около 15 миллионов домохозяйств.

Собственно, 60% украинских семей настолько обеднели, что не в состоянии самостоятельно оплатить даже собственное жилье и поэтому вынуждены просить «милостыню» у государства, которая красиво называется субсидией.

В европейских странах, об этом стыдно говорить, но если ты получаешь подобную субсидию, считается, что ты упал на социальное дно, и, как правило, в странах ЕС таких не больше 10% от населения — это безработные, инвалиды и самые необеспеченные пенсионеры. У нас же почти половина из тех, кто получает субсидии, это работающие люди. Поэтому это позор власти, это недопустимо для европейской страны!

Работающие люди в развитых странах априори не могут быть бедными, поскольку минимальная зарплата позволяет гражданам, например, в ЕС не просто выживать, но и удовлетворять все свои потребности, включая образование и отдых.

На 2017 год правительство Гройсмана положило украинцам «ложечку меда в бочку социального дегтя» в виде увеличения минимальной заработной платы в два раза до 3200 грн. Если в 2016 году минимальная зарплата в Украине была около 50 евро, то с 1 января будущего года — 100 евро… Для сравнения, в Польше минимальная зарплата — 420 евро, в кризисной Греции — 615 евро, а во Франции — 1485 евро.

У нас каждый четвертый работающий – бедный человек. Вот это реальный показатель уровня обнищания, вызванный тем, что правительство необдуманно повысило тарифы вдвое только в этом году. По независимым экспертным оценкам, за три последние года покупательная способность среднестатистической украинской семьи упала вдвое!

Джерело: Лівий берег

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