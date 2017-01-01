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    Думки вголос

    Правда і брехня щодо урядового Меморандуму з МВФ

    • Андрій Павловський

      Експерт з питань соціальної політики

    • Сьогодні, 15:19
    • Розсилка
    МВФ
    МВФ

    Останнім часом урядовці Гройсмана налякані негативною реакцією суспільства

    Зокрема, міністр фінансів Данилюк заявляє, що в переговорах і проекті Меморандуму з МВФ про підвищення пенсійного віку вже не йдеться...

    Проте згідно витримки з проекту Меморандуму з МВФ у прихованому вигляді є:

    «(пп. «а» пункт 21) Щодо Пенсійної реформи:

    …Для того, щоб поставити систему пенсійного забезпечення на стійку основу, .... парламент прийме до кінця квітня 2017 року комплексну пенсійну реформу (нова дата структурного маяку, який мав бути виконаний в кінці грудня 2016), які вступлять у силу з 1 січня 2018 року.

    Ця реформа буде мати наступні характеристики:

    (I) новий набір варіантів виходу на пенсію з більш широким діапазоном пенсійного віку (!), аніж у даний час,... у залежності від загальної кількості років трудового стажу, а також з отриманням пенсійних виплат, які забезпечать стимули для довшої зайнятості та більш пізнього виходу на пенсію(!);

    (II) економія не менше 3% ВВП у довгостроковій перспективі, в тому числі за рахунок подовження років трудового стажу(!) при виході на пенсію;

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    Ця загальна система буде застосовуватися до всіх категорій професій, за винятком обмеженого числа небезпечних професій.

    ... Крім того, ми (влада України) будемо нарощувати свої зусилля з розширення бази для внесків у систему соціального забезпечення».

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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