Правда і брехня щодо урядового Меморандуму з МВФ

Андрій Павловський Експерт з питань соціальної політики

Андрій Павловський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

МВФ

Останнім часом урядовці Гройсмана налякані негативною реакцією суспільства

Зокрема, міністр фінансів Данилюк заявляє, що в переговорах і проекті Меморандуму з МВФ про підвищення пенсійного віку вже не йдеться...

Проте згідно витримки з проекту Меморандуму з МВФ у прихованому вигляді є:

«(пп. «а» пункт 21) Щодо Пенсійної реформи:

…Для того, щоб поставити систему пенсійного забезпечення на стійку основу, .... парламент прийме до кінця квітня 2017 року комплексну пенсійну реформу (нова дата структурного маяку, який мав бути виконаний в кінці грудня 2016), які вступлять у силу з 1 січня 2018 року.

Ця реформа буде мати наступні характеристики:

(I) новий набір варіантів виходу на пенсію з більш широким діапазоном пенсійного віку (!), аніж у даний час,... у залежності від загальної кількості років трудового стажу, а також з отриманням пенсійних виплат, які забезпечать стимули для довшої зайнятості та більш пізнього виходу на пенсію(!);

(II) економія не менше 3% ВВП у довгостроковій перспективі, в тому числі за рахунок подовження років трудового стажу(!) при виході на пенсію;

Ця загальна система буде застосовуватися до всіх категорій професій, за винятком обмеженого числа небезпечних професій.

... Крім того, ми (влада України) будемо нарощувати свої зусилля з розширення бази для внесків у систему соціального забезпечення».

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