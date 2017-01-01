Про Стокгольмський арбітраж без емоцій

Андрій Павловський Експерт з питань соціальної політики

Андрій Павловський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юлія Тимошенко та Володимир Путін

Зараз багато емоцій і крику щодо рішення суду з «Газпромом» стосовно норми газового контракту «бери та сплачуй»...

Це типова норма типової угоди, яку «Газпром» як монополіст змусив підписували в ті часи всіх газових операторів Європи. Згодом мудрі поляки, чехи, німці звернулись до Стокгольмського арбітражу і всі успішно скасували цю норму.

Тимошенко ще з 2010 року заявляла: Дубина підписав цей контракт у 2009 за принципом «бери або плати» – бо це був стандартний типовий підхід. Всі європейські країни хто бажав оскаржили цю норму в угоді.

Це саме мала зробити українська сторона ще з початку 2014 року – захистити свій національний інтерес.

Чому ж Уряд цього не зробив ще у 2014 році? Або невігласи, або...

Джерело: Лівий берег

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