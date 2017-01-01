Про Стокгольмський арбітраж без емоцій
- Сьогодні, 17:25
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Розсилка
Зараз багато емоцій і крику щодо рішення суду з «Газпромом» стосовно норми газового контракту «бери та сплачуй»...
Це типова норма типової угоди, яку «Газпром» як монополіст змусив підписували в ті часи всіх газових операторів Європи. Згодом мудрі поляки, чехи, німці звернулись до Стокгольмського арбітражу і всі успішно скасували цю норму.
Тимошенко ще з 2010 року заявляла: Дубина підписав цей контракт у 2009 за принципом «бери або плати» – бо це був стандартний типовий підхід. Всі європейські країни хто бажав оскаржили цю норму в угоді.
Це саме мала зробити українська сторона ще з початку 2014 року – захистити свій національний інтерес.
Чому ж Уряд цього не зробив ще у 2014 році? Або невігласи, або...
Джерело: Лівий берег