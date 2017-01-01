Людина з гранатометом у вікні офісу ОУН та інші питання без відповідей

Олексій Арестович військовий експерт

Олексій Арестович

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: novosti.dn.ua Стан справ у системі МВС України - загроза національній безпеці

Чому шлях демонстрації взагалі проклали під вікнами праворадикальної організації?

Аваков та інші привладні юзери, активно заганяють в мережу фото невідомого, що цілився з вікна офісу ОУН нібито з гранатомету у натовп.

Мовляв, хоробрим поліцейськім нічого не залишалося, ніж йти на штурм - рятувати «ходу з трьох тисяч осіб».

Це отмазки, створені кімось, хто дуже поспішав, та розраховані на такий же само поспіх в реакції.

І щоб виявити усю недолугість цього конструкту, задамося наступними питаннями:

1. Які заходи доблесні поліціянти вжили задля врятування безпосередньо натовпу, в якій цілів невідомий? Хто, як, за чією командою прикривав людей? Виводив? Може є запис та свідки цього процесу?

2. Чи віддавала собі звіт посадова особа, що давала команду на штурм, що саме загроза/початок штурму може спонукати невідомого до реалізації злочинного наміру - пострілу по натовпу?..

Які ще варианти дій ця особа розглядала? Чи були ці варіанти прораховані заздалегідь? Ким? Чи можна подивитися план заходів? Поговорити з тими, хто робив попередній інструктаж? З тими, хто його слухав?

3. Як ВЗАГАЛІ сталося, що маршрут «шествія» проросійських активістів, був прокладений безпосередньо під офісом однієї з праворадикальних організацій?

Хто аналізував та затверджував цей маршрут?

Чому поліція не спрацювала на випередження?

4. Чому, після виявлення факту, що зброя, загроза використанні якої стала приводом для прийняття рішення на штурм, є муляжом, продовжувалось надмірне застосування сили до затриманих? Побиття? Знущання? Знищення та ушкодження майна?..

5. Чому ця «версія» озвучена керівництвом МВС лише після появи відповідного відео Шарія? Чи не є фото, що розповсюджується, кадром з цього відео?

6. Може це показник рівня роботи?.. аналітики? Прийнятті рішень на рівні міністра?

Зараз частина наявних українців розпочнуть волати про «правильно штурмували!!!».

Але я вас мушу запевнити, що за півтори години нормальної роботи незалежної слідчої комісії, від цієї «версії» не залишеться і піску.

Версія, яка на мій погляд, найбільш відповідає дійсності:

1. Керівництво МВС свідомо влаштувало провокацію проти правих радикалів.

2. Виконавцями були колишні співробітника підрозділу «Беркут», які особисто ненавидять націоналістів.

3. Після інформаційного вибуху в громадському суспільстві, почали шукати відмазки.

4. Хтось «розумний» показав кадр з відео Шарія.

5. Кадр закинули у мережу, не встигнувши прорахувати наслідки.

Ці люди керують одним з найважливіших напрямків національної безпеки у країні, що воює.

Не слухайте цих відмазок, не давайте себе ошукати.

Не дайте їм, знов обманути вас воланням про «блага мирних граждан».

Вимагайте створення тимчасової слідчої комісії Верховною радою України, щодо розслідування дій поліції 8 та 9 травня, у Києві та Дніпрі.

Стан справ у системі МВС України - загроза національній безпеці.

З.І. І не повторюйте аргументу «у нормальній країні його б негайно застрелили».:)

Ось, якщо б його застрелили, це б було професійно.

А клоунада зі «штурмом» та ліпленням «пояснень», ніколи не зможе перестрибнути простого питання:

чому шлях демонстрації взагалі проклали під вікнами праворадикальної організації?

Джерело: блог Олексія Арестовича

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»