Путін буде затискати Україну з двох боків

Олексій Арестович військовий експерт

Олексій Арестович

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: EPA/UPG Путін

Росіяни пробачать владі будь-яку корупцію за імідж збирача земель

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9 мая являлось одним из патриотических праздников, который был главным системообразующим мифом Советского Союза и современной России. 2 мая в Одессе – здесь все понятно – это больная дата, «одесская хатынь» и все такое.

Кроме того, перед ними стоит определенная задача. У Путина идет избирательная кампания, а его таранят Навальный и все эти товарищи снизу, которые ему напоминают о коррупции. А выборы президента России уже 18 марта 2018 года, совсем немного времени осталось. Единственный имидж, который позволит ему перебить имидж коррупционера и тирана, это – имидж собирателя земель, поэтому существует очень высокая вероятность того, что его избирательная кампания будет построена на «собирательстве земель».

Что включает в себя имидж «собирателя земель»? Это – возможное признание «ЛНР» и «ДНР» как отдельных субъектов либо как части России. В Кремле сейчас рассматриваются разные сценарии. «ЛНР» и «ДНР» полностью уверены, что с мая они будут в составе России, и что на майские праздники произойдет присоединение. И вероятность, хоть и не очень высокая, есть. О таком сценарии свидетельствуют такие последовательные шаги Путина, как признание «паспортов» («паспорта» псевдореспублик «ДНР-ЛНР» были признаны президентом РФ в феврале 2017 года, - «Апостроф»). Возможно, будет признание Приднестровья, как вариант. (Три недели назад Приднестровье приняло российский флаг как второй государственный). Россияне простят любую коррупцию за имидж собирателя земель. Плюс к тому, оккупация Беларуси, которая начнется летом под видом учений «Запад-2017». Что это означает для Украины? Оккупация Беларуси – это северный фланг, они могут зависнуть над Ровенской и Волынской областями, где наших войск практически нет.

Что касается Приднестровья, там идет ставка на пророссийского президента Молдовы Додона. А где Приднестровье, там и Одесская область.

А теперь генеральный план: они поджимают нас с севера и с юга, поскольку идут на Беларусь и в Приднестровье. Поэтому в Одессе на майские праздники, безусловно, будут движения. А также следует ожидать движений по Харькову и волны в зоне АТО. Там гарантированно будут обострение и новые провокации, а также новые попытки раскачать ситуацию.

В Кремле ставят на внутреннюю раскачку ситуации в Украине, потому что на фронте мы уже сильнее, даже в численном составе. Об особых подвигах, как, например, взятии боевиками Мариуполя, не будет идти речи. Они понимают, что этого не смогут сделать, будут огромные потери. Это скорее всего, демонстрация того, что ничего еще не кончилось, что в Украине еще полно пророссийских сил, российские знамена, демонстрация попытки «вернуть в состав России» Одессу, Харьков и Запорожье, или, по крайней мере, способ показать, что в Украине есть масса русских людей, которых можно по-всякому «защищать».

Можно ожидать раскачку ситуации и через медиа. А насколько будет необходимость медийные мероприятия переводить в практическую плоскость, будет видно по результатам этих медиамероприятий, скорее всего. Сразу они не пойдут на обострение, на теракты.

Война ведь далека от завершения, она будет продолжаться, тем более, пока идет избирательная кампания в России. У Путина нет других шансов пойти в президенты, кроме двух: создать имидж собирателя земель и довести ситуацию до чрезвычайного положения, когда выборы не проводятся. Вся эта коррупционная составляющая, которая активно раскручивается в России, плюс – в ноябре дело по «Боингу», сирийские дети отравлены зарином, обвинения по «делу Смоленска» – на всех этих вопросах будет к осени очень большой акцент. А президент РФ никогда от этого не отмоется. Единственное, что ему может помочь - это присоединение земель.

Джерело: Апостроф

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