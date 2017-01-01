Чи дійсно Радянський Союз у Другій світовій війні воював за свободу?

Аркадій Бабченко Журналіст

Аркадій Бабченко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

ГУЛАГ

СРСР воював за колір концтаборів у світі

Мовою оригіналу

А откуда вообще взялась эта идиотская формулировка, что Советский Союз воевал за свободу?

За свободу воевала Великобритания. А СССР, по блестящему определению Буковского, воевал за то, какие в мире будут концлагеря – красные или коричневые.

В стране, воюющей за свободу, не может быть сразу же после Победы новой волны эшелонов в ГУЛАГ.

Или свобода – это уничтожать свой собственный народ, народ-победитель, только своими собственными руками и положить половину этого самого народа, чтоб ни в коем случае не позволить этого делать другим? Никогда не мог понять этого.

Джерело: блог Аркадія Бабченко

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»