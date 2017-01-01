Чи дійсно Радянський Союз у Другій світовій війні воював за свободу?
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СРСР воював за колір концтаборів у світі
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А откуда вообще взялась эта идиотская формулировка, что Советский Союз воевал за свободу?
За свободу воевала Великобритания. А СССР, по блестящему определению Буковского, воевал за то, какие в мире будут концлагеря – красные или коричневые.
В стране, воюющей за свободу, не может быть сразу же после Победы новой волны эшелонов в ГУЛАГ.
Или свобода – это уничтожать свой собственный народ, народ-победитель, только своими собственными руками и положить половину этого самого народа, чтоб ни в коем случае не позволить этого делать другим? Никогда не мог понять этого.
Джерело: блог Аркадія Бабченко