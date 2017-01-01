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    Думки вголос

    Чи дійсно Радянський Союз у Другій світовій війні воював за свободу?

    • Аркадій Бабченко

      Журналіст

    • Сьогодні, 13:29
    • Розсилка
    <span>ГУЛАГ</span>
    ГУЛАГ

    СРСР воював за колір концтаборів у світі

    Мовою оригіналу

    А откуда вообще взялась эта идиотская формулировка, что Советский Союз воевал за свободу?

    За свободу воевала Великобритания. А СССР, по блестящему определению Буковского, воевал за то, какие в мире будут концлагеря – красные или коричневые.

    В стране, воюющей за свободу, не может быть сразу же после Победы новой волны эшелонов в ГУЛАГ.

    Или свобода – это уничтожать свой собственный народ, народ-победитель, только своими собственными руками и положить половину этого самого народа, чтоб ни в коем случае не позволить этого делать другим? Никогда не мог понять этого.

    Джерело: блог Аркадія Бабченко

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    історія Друга світова війна СРСР
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