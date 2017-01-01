Думали - зніме Трамп санкції?

Аркадій Бабченко Журналіст

Аркадій Бабченко

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Путін і Трамп

Вперше в історії двома ядерними державами керують дві неадекватні людини

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А что, прям вот реально все думали, что вот придет Трамп - и снимет санкции, и признает Крым Российским? Серьёзно?

Кстати, слова Трампа о непризнании Крыма стоят ровно столько же, сколько и о признании. То есть ровно ничего. Сложится завтра коньюктура, что удобно будет признать - будет и признавать, и в десна с Путиным жахаться, и НАТО разваливать. Не сложится - начнет ядерной дубиной трясти, военку наращивать и красную кнопку нажимать.

Вообще, интересная ситуация, конечно. Впервые в истории двумя ядерными державами руководят два неадекватных человека. Один параноик с манией величия, второй просто м***к с гипертрофированными амбициями. Такого не было еще никогда.

И да, в сотый раз. Не верьте никаким экспертам. Единственный эксперт, который сейчас скажет правду, этот тот, кто говорит - да хер его теперь знает, чего у них там завтра еще будет.

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