НАТО визнало російську передачу КВН знаряддям пропаганди

Аркадій Бабченко Журналіст

Аркадій Бабченко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

До «західних партнерів» починає доходити, з чим вони мають справу

Мовою оригіналу

«Никакой Крымнаш не был бы возможен без без всех этих сериалов про ментов, убийства, похищения, бригады, киллеров, трупаки, «расследования» про маньяков, про детских насильников, про человечину в трехлитровых банках и чернуху, чернуху, чернуху.

Никакой Крымнаш не был бы возможен без предварительной десятилетней артподготовки в виде «Аншлага», и «Дома-2». Этот образчик эталонной пошлости, семь лет насаждавший в России модель быдло-поведения самых низших слоев алкоголизированного люмпена, подготовил замечательную почву для всего дальнейшего шабаша.

Киселеву не пришлось прикладывать никаких усилий - семена легли уже на вспаханные и пробороненные мозги. Я думаю, эта передача так же потом будет предметом изучения социологов-антропологов. Тот вред, который она нанесла нравственному здоровью общества, потомки, думаю, будут измерять в децидомах», - это я, 2016.

«Центр стратегических коммуникаций НАТО признал российскую передачу КВН орудием пропаганды», - а это НАТО, 2017.

Похоже, до «наших партнеров» начинает доходить, с чем они имеют дело.

Ну, что ж. Я рад.

Вот прям доволен.

Джерело: блог Аркадія Бабченко

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