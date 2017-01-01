Собчак зі своїм сарказмом може звертатися до Порошенка лише в одному випадку

Аркадій Бабченко Журналіст

Аркадій Бабченко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ксенія Собчак

Не можу зрозуміти, чому це говорить Ксенія Анатоліївна, а соромно чомусь мені ...

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Посмотрел полное обращение Ксении Собчак к Петру Порошенко.

Никак не могу понять, как можно до такой степени не чувствовать, что весь этот сарказм по поводу «Рошен», бюджета Украины, Майдана, цензуры и проч. - можно говорить только в одном случае: если ты сидишь в окопе в Промзоне с нашивкой «Правого сектора», предварительно разорвав свой российский паспорт, а вот ну ни фига не в студии «Дождя» в Москве в наряде стоимостью как десять протезов, да еще и на фоне украинского флага.

Вот как это можно не чувствовать? Не понимаю. И еще не могу понять, почему это говорит Ксения Анатольевна, а стыдно почему-то мне...

Джерело: блог Аркадія Бабченко

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