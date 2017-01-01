СРСР воював за те, які в світі будуть концтабору - червоні або коричневі

Аркадій Бабченко Журналіст

Аркадій Бабченко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Воювали за свободу?!

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А откуда вообще взялась эта идиотская формулировка, что Советский союз воевал за свободу? За свободу воевала Великобритания.

А СССР, по блестящему определению Буковского, воевал за то, какие в мире будут концлагеря - красные или коричневые. В стране, воюющей за свободу, не может быть сразу же после Победы новой волны эшелонов в ГУЛАГ.

Или свобода - это уничтожать свой собственный народ, народ-победитель, только своими собственными руками и положить половину этого самого народа, чтоб ни в коем случае не позволить этого делать другим?

Никогда не мог понять этого.

Джерело: блог Аркадія Бабченко

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