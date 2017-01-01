СРСР воював за те, які в світі будуть концтабору - червоні або коричневі
- Сьогодні, 07:12
-
Розсилка
Воювали за свободу?!
Мовою оригіналу
А откуда вообще взялась эта идиотская формулировка, что Советский союз воевал за свободу? За свободу воевала Великобритания.
А СССР, по блестящему определению Буковского, воевал за то, какие в мире будут концлагеря - красные или коричневые. В стране, воюющей за свободу, не может быть сразу же после Победы новой волны эшелонов в ГУЛАГ.
Или свобода - это уничтожать свой собственный народ, народ-победитель, только своими собственными руками и положить половину этого самого народа, чтоб ни в коем случае не позволить этого делать другим?
Никогда не мог понять этого.
Джерело: блог Аркадія Бабченко
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»