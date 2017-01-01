Терориста в Ізраїлі ліквідував екскурсовод. Про право на зброю для населення

Аркадій Бабченко Журналіст

Аркадій Бабченко

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Фото: REUTERS Терориста в Єрусалимі допоміг ліквідувати екскурсовод

Терориста, який в'їхав сьогодні на вантажівці в натовп військовослужбовців в Єрусалимі застрелив екскурсовод Ейтан Рон.

По словам 30-летнего экскурсовода, он отходил в сторону от группы военных, когда в нее врезался грузовик. Рона задело и он отлетел в сторону. «К счастью, у меня был пистолет, я дал выстрел по колесам, понял, что этого недостаточно, побежал и выпустил все обойму по кабине. Он еще продолжал ехать, когда я расстрелял весь магазин, я понял, что он продолжает ехать, в этот момент подтянулись еще солдаты и открыли огонь, через 20 секунд он остановился. Стрельба длилась меньше минуты. И единственный вопрос, который следует задать, почему единственный 30-летний штатский нейтрализует террориста в то время, как там были десятки вооруженных военных, которые разбежались», - заявил экскурсовод.

По-моему, в вопросе «как гражданские с пистолетом могут остановить грузовик», который с невероятной упертостью возникает у меня в комментах к любому посту на эту тему, точку ставит сама жизнь.

Ну и да, в тыща сто двадцать пятый раз - оружие должно быть разрешено, дай бог, чтоб рядом с вами в нужный момент оказался вооруженный экскурсовод, грузовик в невооруженную толпу - девяносто шесть трупов, грузовик в вооруженную толпу - четверо погибших.

Джерело: блог Аркадія Бабченко

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