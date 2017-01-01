Трампу потрібна війна. Чи допоможе йому Росія?

Аркадій Бабченко Журналіст

Аркадій Бабченко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дональд Трамп

США війна з ісламістами непотрібна. Але вона потрібна Трампу

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Запрет Трампа на въезд беженцам из мусульманских стран кажется популистским только, если его рассматривать сам по себе. Если же продлить логическую цепочку и предположить, что это превентивная мера при подготовке «окончательного решения вопроса ИГИЛ» - то этот шаг вполне логичный. Сюда же укладывается и поручение Пентагону найти новых союзников в борьбе с ИГИЛ.

Кто эти «новые союзники» - черт его знает, но пока ситуация такова, что кроме Турции и России никто особо посылать свою армию туда вообще не рвется. И то Турцию интересуют в основном территории только до границ Курдистана.

В итоге остается Россия, которая по распространившемуся в интернете опросу находится на четвертом месте по готовности воевать за свою страну - каждый второй - и эта готовность реальная. А «за свою страну» эта страна готова воевать хоть в Афгане, хоть в Сирии, хоть в Мозамбике.

Пейзане, готовые поехать умирать за три границы в борьбе хоть с бандеровскими фашистами, хоть с ИГИЛом - это один из важнейших ресурсов Путина. И он, безусловно, готов его использовать. В обмен на ослабление санкций и признание своей новой сферы влияния. Вопрос о Донбассе уже второстепенен. Донбасс - это уже вчерашний день. Ставки уже сильно повысились. Игра пошла ва-банк.

И это, безусловно, то, что Путин хочет - и будет - предлагать Трампу.

Вопрос «зачем это нужно Америке» не имеет смысла, потому что это нужно не Америке. Это нужно конкретно Трампу.

А Трампу это нужно, потому что рейтинг летит к чертям и по всем аэропортам протесты и марши на Вашингтон. А подъем рейтинга при помощи войны - и даже обеспечение второго срока - наиболее верный способ. На это оказался способен даже такой куст, как Буш. И тут ИГИЛ ему просто Богом послан. Потому что хочешь, не хочешь, а воевать с ИГИЛ надо. И ничего с этим не сделаешь.

В итоге, шансы уговорить Конгресс заманчивой перспективой решения игиловского вопроса руками путинских ваньков совсем не так уж незначительны.

Тем более, что Трамп не какой-то там узурпатор. Это законно избранный президент, которого избрали половина проголосовавших. Двадцать пять процентов населения страны. И тут уже приходиться говорить не о противостоянии демократической Америки Путину, а о противостоянии демократической Америке своим же собственным избирателям. А это уже совсем другой коленкор. Собственно, сейчас многое вообще уже зависит не от Путина и не от Трампа, а от решимости и желания демократической части Америки отстаивать свои демократические принципы и от решимости и желания избирателей Трампа отстаивать своего избранного президента с его поддержанными ими же недемократическими принципами. Говоря «отстаивать» я имею в виду сейчас вплоть до «отстаивать с оружием в руках». А разжигать эту внутреннюю фигню США хотят совсем уже в последнюю очередь. Калифорния вон в очередной раз пишет заявку на выход, но проблема в том, что в этот раз это уже почти не дурацкий треп. Мир вообще входит в новую стадию. Не противостояния демократической Европы и США диктаторам Путину, Ким Чен Ыну и Мугабе, а противостояния стран самим себе внутри себя. Резолюции ЕС стремительно теряют свой вес, потому что никто уже не знает, что будет с самим ЕС.

И позиции Путина в этой новой обстановке оказались вдруг совсем не такими плохими.

И если кто-то вам начнет рассказывать о том, что будет завтра, как поступят США, какие шаги предпримет Европа и к чему все это приведет - не верьте. Потому что сейчас вообще никто ни хрена не знает, как все это разрулится. Стеб стебом, а какой-нить Калэкзит или Техэкзит на истерике возьмет и состоится, Конгресс решит, что ну его нафиг, Конституция Конституцией, но Лос-Анжелес в составе США важнее - и мир тогда вообще полетит в тартарары.

Вот примерно так я вижу ситуацию на сегодняшний понедельник.

Джерело: блог Аркадія Бабченко

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