  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Аркадій Бабченко
    Думки вголос

    Відтепер у Росії сумуватимуть за кожним упирем

    • Аркадій Бабченко

      Журналіст

    • Вчора, 20:32
    • Розсилка

    Хочете ви, не хочете, подобається вам, не подобається, але тепер ви вимушені будете висловлювати співчуття за будь-якої вказівки

    Мовою оригіналу

    Ок, друзья мои. Я гляжу, все-таки осознание того, что вчера произошло, еще пришло не до конца. Это не просто «очередной холивар в ФБ». Это была очередная точка бифуркации. В которой направление вектора развития выбрано опять кривое. Давайте на пальцах.

    Теперь, начиная со вчерашнего дня, чтобы иметь хоть какие-то остатки электората или аудитории, политикам, журналистам, лидерам общественного мнения да и вообще сколь-нибудь заметным людям придется писать только вот такие посты. Не понимая ужаса того, что здесь написано. Не понимая, возможно, искренне, из-за того, что в искривленном пространстве искривление мышления - норма. Ну или стараясь уговорить себя, что искренне. А это получится. Это всегда получается. Просто по той элементарной причине, что в противном случае вы не получите даже тех ноль трех процентов поддержки, и той малой аудитории, что есть сейчас. А получите тонны дерьма, травлю, уголовные дела и фантастические потоки угроз.

    Потому что вчера - пластмассовый мир победил. Лайфньюз оказался сильней. Все, привет семье. Вчера состоялась его окончательная победа в финальной битве при Божене. Война началась четырнадцать лет назад разгоном НТВ, и вот вчера она закончилась окончательно - победой НТВ же. 
    Эти люди последовательны, да. Они умеют выжидать. И отвоевывать пространство шажок за шажком. По крупинке.

    Хотите вы, не хотите, нравится вам, не нравится, но теперь вы вынуждены будете выражать скорбь по любой первой указке. Как все. Потому что в стране теперь так принято. Плевать, скольким сирийским детям мы дали статус беженца. Трем с половиной? Ну и что. Скорби, сука. А не будешь - ты враг. Сжечь его.

    Читайте також

    О, вы даже не представляете, по каким удивительным людям вам придется теперь скорбеть. 
    Это же сограждане. А как можно плясать на костях сограждан, правда? Собственно, вы вчера и закинули эту мысль в инфопространство. И теперь обратно вы её оттуда не выковыряете. Можете даже не стараться. Этот механизм работает только в одну сторону. Она уже на «Первом».

    Так что будете скорбеть по каждому упырю. Или молчать, безопасно опустив глаза в тряпочку. 
    На самом-то деле - это не меня сейчас травят. Это вас на будущее учат. «Посмотрите и подумайте - правда ли нужны вам такие проблемы за какой-то пост в фейсбуке?». А они и правда никому не нужны. Так что будете скорбеть. По закону Глинки-Халилова будете. Официально. За двушечку.
    Те же оставшиеся, кто не захочет - или так и не сможет заставить себя - подстроиться и под этот закон о недостаточной восторженности мыслей - а это будет совсем уже немного людей, уже, наверное, четырнадцать процентов от четырнадцати процентов - со временем будут окончательно выдавлены из страны, посажены или убиты. Потому что и им эта травля тоже на фиг не нужна, и они будут уезжать.
    Шаг за шагом, по крупинке, с учетом того, что вас будет становится все меньше и меньше - вы все больше будете превращаться в единый монолит. Потому что чем меньше вас, тем больше давление на каждого. И тем тяжелее ему сопротивляться. Законы физики, ничего не поделаешь. Проклятый Ньютон.

    В итоге рамки сузятся до такой степени, что от восторженного скорбления вам придется перейти к восторженному восхвалению.

    Не будет просто никаких других вариантов. Не дают законы развития диктатур других вариантов.

    Вот, собственно, и все.

    Запомните этот твит.

    Джерело: блог Аркадія Бабченко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    Росія авіакатастрофа
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Павло Казарін
    Павло Казарін

    Журналіст

    Віталій Бала
    Віталій Бала

    Політолог

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ