Відтепер у Росії сумуватимуть за кожним упирем

Аркадій Бабченко Журналіст

Аркадій Бабченко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Хочете ви, не хочете, подобається вам, не подобається, але тепер ви вимушені будете висловлювати співчуття за будь-якої вказівки

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Ок, друзья мои. Я гляжу, все-таки осознание того, что вчера произошло, еще пришло не до конца. Это не просто «очередной холивар в ФБ». Это была очередная точка бифуркации. В которой направление вектора развития выбрано опять кривое. Давайте на пальцах.

Теперь, начиная со вчерашнего дня, чтобы иметь хоть какие-то остатки электората или аудитории, политикам, журналистам, лидерам общественного мнения да и вообще сколь-нибудь заметным людям придется писать только вот такие посты. Не понимая ужаса того, что здесь написано. Не понимая, возможно, искренне, из-за того, что в искривленном пространстве искривление мышления - норма. Ну или стараясь уговорить себя, что искренне. А это получится. Это всегда получается. Просто по той элементарной причине, что в противном случае вы не получите даже тех ноль трех процентов поддержки, и той малой аудитории, что есть сейчас. А получите тонны дерьма, травлю, уголовные дела и фантастические потоки угроз.

Потому что вчера - пластмассовый мир победил. Лайфньюз оказался сильней. Все, привет семье. Вчера состоялась его окончательная победа в финальной битве при Божене. Война началась четырнадцать лет назад разгоном НТВ, и вот вчера она закончилась окончательно - победой НТВ же.

Эти люди последовательны, да. Они умеют выжидать. И отвоевывать пространство шажок за шажком. По крупинке.

Хотите вы, не хотите, нравится вам, не нравится, но теперь вы вынуждены будете выражать скорбь по любой первой указке. Как все. Потому что в стране теперь так принято. Плевать, скольким сирийским детям мы дали статус беженца. Трем с половиной? Ну и что. Скорби, сука. А не будешь - ты враг. Сжечь его.

О, вы даже не представляете, по каким удивительным людям вам придется теперь скорбеть.

Это же сограждане. А как можно плясать на костях сограждан, правда? Собственно, вы вчера и закинули эту мысль в инфопространство. И теперь обратно вы её оттуда не выковыряете. Можете даже не стараться. Этот механизм работает только в одну сторону. Она уже на «Первом».

Так что будете скорбеть по каждому упырю. Или молчать, безопасно опустив глаза в тряпочку.

На самом-то деле - это не меня сейчас травят. Это вас на будущее учат. «Посмотрите и подумайте - правда ли нужны вам такие проблемы за какой-то пост в фейсбуке?». А они и правда никому не нужны. Так что будете скорбеть. По закону Глинки-Халилова будете. Официально. За двушечку.

Те же оставшиеся, кто не захочет - или так и не сможет заставить себя - подстроиться и под этот закон о недостаточной восторженности мыслей - а это будет совсем уже немного людей, уже, наверное, четырнадцать процентов от четырнадцати процентов - со временем будут окончательно выдавлены из страны, посажены или убиты. Потому что и им эта травля тоже на фиг не нужна, и они будут уезжать.

Шаг за шагом, по крупинке, с учетом того, что вас будет становится все меньше и меньше - вы все больше будете превращаться в единый монолит. Потому что чем меньше вас, тем больше давление на каждого. И тем тяжелее ему сопротивляться. Законы физики, ничего не поделаешь. Проклятый Ньютон.

В итоге рамки сузятся до такой степени, что от восторженного скорбления вам придется перейти к восторженному восхвалению.

Не будет просто никаких других вариантов. Не дают законы развития диктатур других вариантов.

Вот, собственно, и все.

Запомните этот твит.

Джерело: блог Аркадія Бабченко

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