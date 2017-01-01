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    Думки вголос

    96 мільярдів гривень збитку для України від друзів Олександра Клименка

    • Арсен Аваков

      Голова Міністерства внутрішніх справ України

    • Сьогодні, 14:14
    • Розсилка

    Ось так виглядають 3,8 мільйона доларів готівкою

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    Это только то, что у пана Антипова, задержанного сегодня в ходе самой крупной совместной операции Нацполиции и военной прокуратуры – было при себе, так сказать, на «карманные расходы»…

    Кто такой Антипов Александр Николаевич? Сегодня – гражданин Украины, задержанный в порядке ст. 208 УК Украины и ожидающий решения суда по определению меры пресечения.

    В материалах же уголовного дела он значится как бывший губернатор Луганской области, а позже начальник областного управления Налоговой администрации и начальник ГУ Миндоходов.

    Что ему и его подельникам (десяткам бывших чиновников Налоговой администрации и прокурорам, которые должны были пресекать преступные схемы) инкриминируют? Участие в схеме, разработанной бывшим министром Мин. Доходов и сборов Клименко – так называемых «налоговых площадках».

    По сути, это была схема контроля над всеми конвертационными центрами в стране, которая позволяла предприятиям уклоняться от уплаты налогов на миллиардные суммы. Разумеется, эти налоги все равно платились, только не в госбюджет, а в бюджеты государственных чиновников – высших, министра и его патронов. Но и на местах, судя по обыскам, кое-что перепадало. По состоянию на сегодня установленная сумма ущерба от работы «площадок» составляет 96 миллиардов гривен. Но следствие еще продолжается.

    Большому кораблю – большое плавание! Сегодня мы проводим беспрецедентную по масштабам совместную операцию -- силами Нацполиции (Департамента защиты экономики и КОРД) и военной прокуратуры.

    В операции задействовано 1700 полицейских и 500 военных прокуроров.

    Одновременно проводится 454 обыска.

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    96 мільярдів гривень збитку для України від друзів Олександра Клименка
    96 мільярдів гривень збитку для України від друзів Олександра Клименка
    96 мільярдів гривень збитку для України від друзів Олександра Клименка
    96 мільярдів гривень збитку для України від друзів Олександра Клименка
    96 мільярдів гривень збитку для України від друзів Олександра Клименка

    Задержано 25 фигурантов дела, которых, с учетом масштаба дела, вертолетами перевозим в Киев, в специальный центр, где им вручается уведомление о подозрении и откуда они направляются в суд.

    Задержания, обыски и прочие оперативные действия проходят в 15 областях Украины.

    Сколько всего граждан в списке подозреваемых следствие обнародовать не разрешает, как и называть фамилии задержанных до решения суда.

    Я не буду… Да и зачем? Разве кто-нибудь не знает фамилию руководителя «Минсдоха» и его замов – в своей области?:)

    А у нас сегодня отличное настроение!

    Это хороший ответ на упреки, что «полиция и прокуратура, мол, «берет» только мелких сошек, исполнителей»… Сегодняшняя операция «стоит» 96 миллиардов! Для сравнения: бюджетные ассигнования МВД – 44 млрд., МО – 62,1 млрд., Минсоцполитики – 151,3 млрд. грн. И это при цене доллара не 8, как в 2010-2013…

    Просто некоторые большие операции требуют определенного времени на подготовку и организацию. Зато потом все происходит быстро и четко.

    Я благодарю сотрудников Департамента защиты экономики НПУ и бойцов КОРД за слаженность и эффективность работы!

    Выражаю благодарность нашим коллегам и соратникам – Главной военной прокуратуре. Надеюсь, мы также качественно проведем и дальнейшее следствие, а суды проявят гражданское мужество)

    Работаем дальше.

    Джерело: блог Арсена Авакова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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