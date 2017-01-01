96 мільярдів гривень збитку для України від друзів Олександра Клименка

Арсен Аваков Голова Міністерства внутрішніх справ України

Арсен Аваков

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ось так виглядають 3,8 мільйона доларів готівкою

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Это только то, что у пана Антипова, задержанного сегодня в ходе самой крупной совместной операции Нацполиции и военной прокуратуры – было при себе, так сказать, на «карманные расходы»…

Кто такой Антипов Александр Николаевич? Сегодня – гражданин Украины, задержанный в порядке ст. 208 УК Украины и ожидающий решения суда по определению меры пресечения.

В материалах же уголовного дела он значится как бывший губернатор Луганской области, а позже начальник областного управления Налоговой администрации и начальник ГУ Миндоходов.

Что ему и его подельникам (десяткам бывших чиновников Налоговой администрации и прокурорам, которые должны были пресекать преступные схемы) инкриминируют? Участие в схеме, разработанной бывшим министром Мин. Доходов и сборов Клименко – так называемых «налоговых площадках».

По сути, это была схема контроля над всеми конвертационными центрами в стране, которая позволяла предприятиям уклоняться от уплаты налогов на миллиардные суммы. Разумеется, эти налоги все равно платились, только не в госбюджет, а в бюджеты государственных чиновников – высших, министра и его патронов. Но и на местах, судя по обыскам, кое-что перепадало. По состоянию на сегодня установленная сумма ущерба от работы «площадок» составляет 96 миллиардов гривен. Но следствие еще продолжается.

Большому кораблю – большое плавание! Сегодня мы проводим беспрецедентную по масштабам совместную операцию -- силами Нацполиции (Департамента защиты экономики и КОРД) и военной прокуратуры.

В операции задействовано 1700 полицейских и 500 военных прокуроров.

Одновременно проводится 454 обыска.

Задержано 25 фигурантов дела, которых, с учетом масштаба дела, вертолетами перевозим в Киев, в специальный центр, где им вручается уведомление о подозрении и откуда они направляются в суд.

Задержания, обыски и прочие оперативные действия проходят в 15 областях Украины.

Сколько всего граждан в списке подозреваемых следствие обнародовать не разрешает, как и называть фамилии задержанных до решения суда.

Я не буду… Да и зачем? Разве кто-нибудь не знает фамилию руководителя «Минсдоха» и его замов – в своей области?:)

А у нас сегодня отличное настроение!

Это хороший ответ на упреки, что «полиция и прокуратура, мол, «берет» только мелких сошек, исполнителей»… Сегодняшняя операция «стоит» 96 миллиардов! Для сравнения: бюджетные ассигнования МВД – 44 млрд., МО – 62,1 млрд., Минсоцполитики – 151,3 млрд. грн. И это при цене доллара не 8, как в 2010-2013…

Просто некоторые большие операции требуют определенного времени на подготовку и организацию. Зато потом все происходит быстро и четко.

Я благодарю сотрудников Департамента защиты экономики НПУ и бойцов КОРД за слаженность и эффективность работы!

Выражаю благодарность нашим коллегам и соратникам – Главной военной прокуратуре. Надеюсь, мы также качественно проведем и дальнейшее следствие, а суды проявят гражданское мужество)

Работаем дальше.

Джерело: блог Арсена Авакова

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