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    Думки вголос

    Про 9 травня та внутрішню дестабілізацію

    • Арсен Аваков

      Голова Міністерства внутрішніх справ України

    • Сьогодні, 14:12
    • Розсилка

    Попереду 9 травня. Як завжди останнім часом - різні політичні сили спробують використати цей день для того, що б нагадати про себе будь-яким чином

    Апологети руського мира в Україні, через свої пропагандистські канали розганяють, спекулюючи на почуттях людей, акцію «безсмертний полк».

    Не заради тих, хто воював у другій світовій війні, не заради історичної пам'яті - заради можливості спровокувати - на тлі триваючої агресії Росії - внутрішні конфлікти в українському суспільстві.

    Мені, як міністру внутрішніх справ відомо про плани таких провокацій в столиці і ряді міст південного сходу України. Бачимо імена і «задумки організаторів» ..

    Не справа МВС і його поліцейських і гвардійських підрозділів давати оцінку і тим більш регулювати політичну діяльність, АЛЕ .. на всіх демонстраціях і маршах, запланованих в цей день - підрозділи Національної поліції і Нацгвардії не потерпять ні антиукраїнську символіку, ні антиукраїнські заяви!

    Всі відповідні спроби з боку, охочих до провокацій сил - будуть припинені. Поліцейські по всій країні отримали дуже чіткі інструкції.

    Святкуйте, журіться, покладайте квіти і віддавайте честь - це право кожного громадянина України. Але створювати передумови для внутрішньої дестабілізації через провокаційні символи і дії - МВС не дозволить - така наша відповідальність перед українським народом.

    * * *
    Все сказане повною мірою відноситься до правих, лівих, радикалів і тих, хто ховається за їх спинами - Льовочкіну, Вілкулу та іншим симоненкам ..

    Джерело: блог Арсена Авакова

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    день перемоги Національна поліція України МВС
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