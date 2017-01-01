Про 9 травня та внутрішню дестабілізацію

Арсен Аваков Голова Міністерства внутрішніх справ України

Арсен Аваков

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Попереду 9 травня. Як завжди останнім часом - різні політичні сили спробують використати цей день для того, що б нагадати про себе будь-яким чином

Апологети руського мира в Україні, через свої пропагандистські канали розганяють, спекулюючи на почуттях людей, акцію «безсмертний полк».

Не заради тих, хто воював у другій світовій війні, не заради історичної пам'яті - заради можливості спровокувати - на тлі триваючої агресії Росії - внутрішні конфлікти в українському суспільстві.

Мені, як міністру внутрішніх справ відомо про плани таких провокацій в столиці і ряді міст південного сходу України. Бачимо імена і «задумки організаторів» ..

Не справа МВС і його поліцейських і гвардійських підрозділів давати оцінку і тим більш регулювати політичну діяльність, АЛЕ .. на всіх демонстраціях і маршах, запланованих в цей день - підрозділи Національної поліції і Нацгвардії не потерпять ні антиукраїнську символіку, ні антиукраїнські заяви!

Всі відповідні спроби з боку, охочих до провокацій сил - будуть припинені. Поліцейські по всій країні отримали дуже чіткі інструкції.

Святкуйте, журіться, покладайте квіти і віддавайте честь - це право кожного громадянина України. Але створювати передумови для внутрішньої дестабілізації через провокаційні символи і дії - МВС не дозволить - така наша відповідальність перед українським народом.

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Все сказане повною мірою відноситься до правих, лівих, радикалів і тих, хто ховається за їх спинами - Льовочкіну, Вілкулу та іншим симоненкам ..

Джерело: блог Арсена Авакова

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